Anticipazioni Ulisse stasera su Rai1: Alberto Angela racconta la Belle Époque

Nuovo appuntamento con Alberto Angela e la divulgazione storica. Stasera 30 aprile, alle 21,25 su Rai1, torna infatti Ulisse – Il piacere della scoperta con il quarto episodio della stagione 2022. Al centro della puntata ci sarà la Belle Époque e il fermento che portò per le strade di Parigi. Dalla nascita cinema alle opere dei grandi pittori, passando per l’operato di Napoleone III, il racconto mostrerà fasti e caduta di uno dei maggiori sogni dell’epoca contemporanea. Ospite d’eccezione sarà la stella del cinema Catherine Deneuve. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ulisse – Il piacere della scoperta, temi e ospiti di stasera 30 aprile 2022 su Rai1

Archiviata la puntata sulla regina Elisabetta II, capace di raggiungere il 16,9 per cento di share, Alberto Angela torna per narrare la Belle Époque francese. La puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta parlerà dell’invenzione del cinematografo da parte dei fratelli Lumière che, curiosamente, non credevano potesse avere successo. A spiegare e mostrare quanto si sbagliavano ci sarà Catherine Deneuve, una delle maggiori stelle del cinema francese e internazionale dell’ultimo secolo. Nel corso della puntata sarà possibile scoprire le innovazioni nell’arte grazie all’estro di pittori come Monet, Degas, Renoir, Pissarro e Caillebotte. La loro storia e i loro quadri rivivranno grazie a Giulio Scarpati, che interpreterà il loro impresario Paul Durand-Ruel.

Le tele artistiche, oggi al Museo D’Orsay di Parigi, saranno gancio per raccontare a Ulisse la trasformazione che Parigi subì per mano di Napoleone III. L’imperatore dei francesi, assieme al prefetto George Haussmann, cambiò il volto della capitale transalpina dai viali alle abitudini fino alla moda. Nacque in questo periodo l’Opera Garnier, teatro che divenne non solo luogo di spettacoli ma bacino di seduzione e conquiste in amore. Qui Degas immortalò le ballerine durante il riscaldamento al centro di un quadro oggi al Dallas Museum of Art. Alberto Angela racconterà la storia del palazzo e i suoi spazi, tra cui il foyer de la danse prima di passare al Petit Palais, dove si tenne l’Esposizione Universale del 1900.

Ulisse – Il piacere della scoperta farà poi tappa ai magazzini Samaritaine, riaperti solo nel giugno 2021, e al Moulin Rouge dove suonò il celebre Can Can di Offenbach tra risa, abbracci e fumi di assenzio. La Belle Époque rappresentò dunque per molti anni un sogno, da cui ci si svegliò solo con lo scoppio della Grande Guerra all’inizio del XX secolo.