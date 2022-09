UK, stop alla maxi aliquota per chi guadagna più di 150 mila sterline

In UK c’è lo stop alla maxi aliquota per chi ha i redditi più alti. Si tratta di una piccola sforbiciata, ma è una delle prime azioni del governo di Liz Truss. In più, la riforma prevede anche la cancellazione del tetto che impediva ai banchieri più ricchi di accedere al bonus.

Come funziona in UK la maxi aliquota

L’obiettivo di questa novità è di cercare di combattere la recessione e non mancano iniziative anche per aiutare le famiglie e chi ha un reddito più basso. Infatti, nel Regno Unito il Governo sta prevedendo degli aiuti per i rincari del gas e della luce. Infatti, si parla di un congelamento delle bollette di circa due anni. Il costo del congelamento delle bollette sarà di circa 60 miliardi di sterline, che saranno spesi in deficit. Purtroppo nel Regno Unito, l’inflazione è salita del 10 percento.

Secondo la Bank of England la recessione è già partita, con uno -0,1% del Pil nel terzo trimestre del 2022. Il taglio delle aliquote partirà dal 2023, ma non è l’unica tassa che sparisce. Infatti, si prevede anche l’abolizione dell’imposta di bollo sulle transazioni immobiliari fino a 250mila sterline. In più, si prevede la cancellazione dal 6 novembre dell’incremento dell’1,25% sui contributi previdenziali.

La novità per gli alti redditi

L’obiettivo di queste nuove riforme economiche è quello di far respirare di nuovo il Regno Unito dopo il periodo di crisi legato alla pandemia. L’opposizione non è molto convinta delle riforme messe a disposizione dal Governo conservatore. «Non si può rilanciare l’economia tassando le famiglie o guardando al business» commentano i laburisti.

«Voglio dire chiaramente ai nostri amici dell’opposizione che non c’è una via fiscale alla prosperità» ha risposto sul punto il cancelliere dello Scacchiere britannico, Kwasi Kwarteng, responsabile delle Finanze dell’esecutivo. I primi passi di Liz Truss al Governo dopo la morte della Regina Elisabetta II.