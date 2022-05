UK, un visto speciale per i laureati degli atenei top al mondo: l’Italia non è in elenco

Alla Gran Bretagna non piacciono gli atenei italiani. Questo è quanto sembra emergere dal primo elenco diffuso dalle autorità britanniche, con all’interno le università migliori al mondo i cui studenti potranno chiedere un visto speciale per l’ingresso nei Paesi del Regno Unito. Un’idea che sarà ufficialmente lanciata il prossimo 30 maggio e che ha lo scopo di attrarre giovani da tutto il mondo, qualificati e istruiti nel miglior modo possibile. Gli studenti di ben 37 atenei di tutto il pianeta, quindi, potranno accedere con questa soluzione speciale. Soltanto 5 le strutture universitarie europee, nessuna sul territorio italiano.

Il visto speciale per gli High Potential Individual

La Gran Bretagna li ha chiamati High Potential Individual e sono gli studenti usciti da queste 37 università di altissimo livello, che potranno richiedere il visto speciale anche senza un lavoro. Il requisito è essersi laureato negli ultimi cinque anni in uno dei 37 atenei in elenco. Gli studenti di tutta Europa sono tagliati fuori, a meno che non si siano laureati ai politecnici di Losanna e Zurigo, a Scienze e Lettere a Parigi, o alla Karolinska di Stoccolma. Per accedere bisogna pagare circa 900 euro, 715 sterline, oltre a 750 euro ogni anno per i contributi al servizio sanitario britannico. E infine, bisogna avere sul proprio conto corrente almeno 1.500 euro. Dura due anni: in caso di lavoro trovato si potrà chiedere il visto permanente.

Com’è stato stilato l’elenco

L’elenco è stato stilato basandosi su ben tre classifiche internazionali: la World University Rankings della rivista Times Higher Education; la QS World University Rankings, pubblicata da Quacquarelli Symonds; e la Academic Ranking of World Universities dell’Università Jiao Tong di Shangai. La prima include oltre 1.600 atenei su 99 stati differenti, mentre la seconda circa 1.300. La terza viene pubblicata dall’organizzazione indipendente Shangai Ranking Consultancy. L’Italia ne è uscita fortemente penalizzata perché nessuna università del Paese risulta in top ten nelle tre graduatorie. Gli studenti italiani dovranno rassegnarsi: niente visto speciale per loro.