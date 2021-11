Documenti ufficiali, inediti almeno fino a oggi, collegherebbero la repressione delle minoranze dello Xinjiang con la leadership cinese. I dossier, alcuni contrassegnati come top secret e di cui fanno parte tre discorsi del presidente Xi Jinping risalenti al 2014, si concentrano su sicurezza, controllo capillare degli abitanti e necessità di punire severamente gli uiguri. A divulgarli l’accademico tedesco Adrian Zenz. In questi si legge che le personalità poste ai più alti livelli del Partito comunista cinese chiedessero con insistenza la rieducazione e il trasferimento della minoranza musulmana dalla regione, al fine di limitare lo squilibrio della popolazione nello Xinjiang.

Secondo l’accademico, la rilevanza starebbe proprio nelle richieste dei vertici dello Stato e nei conseguenti e successivi eventi scatenatisi in quei luoghi. Tra questi: l’internamento di massa nei campi di rieducazione, i trasferimenti coercitivi dei lavoratori e il bilanciamento della popolazione, ottenuto aumentando nel territorio la quota di cittadini di origine Han. Tutte parti di un disegno più ampio finalizzato, sul lungo periodo, a commettere un «genocidio culturale», con lo scopo di salvaguardare il Pcc. Consegnati integralmente e in formato digitale all’Uyghur Tribunal, foro del popolo indipendente con sede nel Regno Unito, lo scorso settembre, ancora, come riporta il Guardian, non sono stati pubblicati completamente. L’obiettivo è evitare problemi alla fonte, che ha consentito di reperire le preziose testimonianze.

I documenti cinesi sono relativi al quadriennio 2014-2018

Relativi al quadriennio 2014-2018, degli undici documenti distribuiti su 300 pagine, una parte, però, è venuta fuori. Si tratta di lunghe citazioni, riassunti e analisi. Trascrizioni revisionate dal dottor James Millward, professore di storia delle società presso la Georgetown University di Washington e dal dottor David Tobin docente di studi sull’Asia orientale all’ateneo di Sheffield. Di alcuni già nel 2019 aveva preso visione il New York Times, altri sarebbero completamente nuovi. Si scopre così che nel 2016, le dichiarazioni dei leader fossero state consegnate ai quadri dello Xinjiang, con l’indicazione che si trattava «di materiale di studio cruciale». Un’attività, secondo gli studiosi, preparatoria all’attuazione nel territorio di una serie di misure senza precedenti.

Il discorso di Xi in cui si prospettava la repressione dei separatisti dello Xinjiang

A conferma ci sarebbe un discorso datato 2014, nel quale Xi sostenne che non si potessero raggiungere gli obiettivi previsti per il 2021 senza un adeguato controllo dell’area. Le parole arrivarono tre settimane dopo un altro monito con cui si raccomandavano «sforzi a tutto campo» per consegnare alla giustizia gli assalitori Kunming, città sud occidentale dove un agguato, addebitato ai separatisti dello Xinjiang e perpetrato con coltelli e machete costò la vita a 31 persone e il ferimento di altre 140. Secondo il presidente si doveva evitare assolutamente che «le violenze si diffondessero nel resto della Cina, la cui stabilità dipende dalla situazione nella regione». Ragione per cui serviva «un colpo duro per farci guadagnare tempo». Da qui «un doloroso periodo di trattamento interventistico, poiché gli estremisti religiosi uccidono senza battere ciglio». Una voce a cui si aggiunge quella di Chen Quanguo, segretario del partito nello Xinjiang che diceva come «le strutture di rieducazione dovrebbero essere gestite senza esitazioni per molto tempo».

La questione del riequilibrio della popolazione nello Xinjiang

Tra le questioni di maggior urgenza «i gravi squilibri nella distribuzione della popolazione, in quanto severamente monoetnica». La sbilanciamento a favore degli uiguri era considerato eccessivo e da arginare con il trasferimento, entro il 2022, di 300 mila coloni, soprattutto Han, dalla Cina orientale. A monitorare il passaggio lo Xinjiang Construction and Production Corps, noto anche come bingtuan, entità paramilitare, creata appositamente. A cui si è aggiunto un rigido controllo delle nascite. Venuti a galla per la prima volta lo scorso sabato, durante una sessione speciale del tribunale britannico, sono uno dei motivi per cui Zenz è stato additato dai sostenitori della causa di Pechino come un fondamentalista cristiano, mosso esclusivamente dall’idea di distruggere il comunismo cinese. In relazione a simili accuse è stato sanzionato dal governo, che, al contrario, ha sempre risposto che le libertà nella regione fossero pienamente garantite. Affermazioni smentite negli ultimi documenti.

Un dossier contro la Cina anche al tribunale dell’Aja

Ma le grane per il Paese del Dragone non finiscono qui. È degli scorsi giorni, infatti, la notizia di nuove prove sottoposte all’attenzione della Corte penale internazionale, affinché indaghi sui crimini contro l’umanità commessi nei confronti della minoranza uigura dalla Cina. Il procuratore dell’Aja dovrà valutare se saranno sufficienti ad aprire un’indagine. Il faldone è il terzo consegnato dagli avvocati guidati da Rodney Dixon al lavoro su commissione del governo dell’est Turkestan in esilio e basato a Washington. L’impresa tuttavia appare in salita. Non essendo Pechino tra i firmatari del trattato di Roma del 1988 con cui venne istituita la corte penale internazionale infatti, non può essere perseguita penalmente dal tribunale olandese.