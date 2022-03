Ugo Tognazzi “La voglia matta di vivere”, stasera 17 marzo su Rai2 il documentario per i 100 anni

Rai2 omaggia l’arte e la vita di Ugo Tognazzi. Stasera 17 marzo alle 21,20 andrà in onda La voglia matta di vivere, documentario sul celebre attore scritto e diretto dal figlio Ricky. Familiari e amici, oltre a colleghi del mondo dello spettacolo, ricorderanno l’importanza di Tognazzi sul grande schermo ma anche la sua sfera privata con momenti intimi e affettuosi. Tanti gli ospiti, da Pupi Avati a Michele Placido, passando per Enrico Vanzina e Ornella Muti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

#raidocumentari racconta Ugo Tognazzi e la sua “voglia matta di vivere” 👇 Domani in prima serata su @RaiDue, un docufilm ricorda l’incontenibile vitalità di un attore simbolo del cinema italiano e internazionale dalle voci di chi l’ha conosciuto e amato. pic.twitter.com/PROKJabMfR — Rai Documentari (@raidocumentari) March 16, 2022

La voglia matta di vivere, anticipazioni e ospiti del documentario per i 100 anni stasera 17 marzo 2022 su Rai2

Ugo Tognazzi: carriera e vita privata

Il documentario La voglia matta di vivere si presenta come un omaggio a un grande attore, ma soprattutto a un uomo che non ha mai nascosto le sue debolezze. Ugo Tognazzi rivivrà dunque attraverso le interviste d’archivio e i racconti teneri di coloro che hanno potuto conoscerlo anche nella vita personale. Il progetto si dispiegherà come un lungo flashback che partirà dal cinema di Velletri in cui l’attore ha trascorso gran parte della sua vita e luogo del suo eterno riposo e dalla sua città natale, Cremona. Sarà possibile vedere i set dei suoi primi lavori e soprattutto ricordare le pietre miliari della sua carriera. Da Amici miei a La tragedia di un uomo ridicolo, film di Bernardo Bertolucci che gli valse la Palma d’oro a Cannes, si passerà attraverso i circa 150 film cui ha partecipato. Spazio dunque anche per Il vizietto, Romanzo Popolare e Barbarella.

Tutti gli ospiti del documentario su Ugo Tognazzi “La voglia matta di vivere”: da Michele Placido a Enrico Vanzina

La vita di Ugo Tognazzi rivivrà però anche attraverso le parole di parenti e amici che hanno conservato un suo ricordo. Interverranno dunque Andréa Ferréol, Arturo Brachetti, Alessandro Haber, Enrico Vanzina, Pupi Avati, Simona Izzo e Luca Barbareschi. E ancora, spazio alle parole di Fioretta Mari, Marco Ferreri, Ornella Muti, Michele Placido, Marco Risi, Barbara Bouchet e Laura Delli Colli. Con loro, Tognazzi amava trascorrere serate al mare, momenti di convivialità, partite di tennis e molto altro.