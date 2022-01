Ugo Fuoco, chi è il no vax napoletano ricoverato in gravi condizioni

Il napoletano no vax Ugo Fuoco è ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli in gravi condizioni per aver contratto il Covid 19. L’uomo, 45 anni, è diventato famoso nelle ultime ore per essere stato trovato dalla polizia postale dopo un messaggio offensivo contro il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, scomparso soltanto qualche giorno fa.

Chi è Ugo Fuoco

Ugo Fuoco, nome di fantasia, è un 45enne napoletano no vax, amministratore di una vera e propria community che su Telegram conta oltre trentamila partecipanti. Le sue teorie contro il virus lo hanno portato ad attaccare aspramente il compianto David Sassoli, a poche ore dalla sua morte. «Ogni tanto una buonissima notizia», aveva scritto. E poi ancora: «Se ne va mr. “Il green pass non è discriminatorio” Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie». La polizia postale lo ha individuato e il post è stato rimosso. Ora, invece, i contenuti della sua pagina facebook sono cambiati e lo ritraggono in ospedale con la maschera per l’ossigeno. Prima del ricovero, ha avuto il Covid per oltre dieci giorni ma era convinto di poterlo debellare a casa.

Ugo Fuoco: da «Il virus non esiste» al ricovero

E così, nonostante la positività e l’isolamento casalingo, il 45enne continuava a sostenere che «il virus non esiste». Dopo giorni di tentativi, i suoi genitori, apertamente contrari alle sue teorie, sono riusciti a convincerlo a chiedere aiuto e ora è in ospedale. «Non sono morto», scrive. E poi i continui battibecchi con chi lo accusa o lo insulta. All’interno dei suoi canali social e, soprattutto, del gruppo Telegram, sarebbe stato l’autore di numerosi post che incitavano a violare le regole, proprio in virtù della presunta inesistenza del Covid. La polizia postale lo ha trovato e denunciato e ora i suoi profili sono controllati. Nell’ultimo post di qualche ora fa ha attaccato chi lo insulta, scrivendo: «Quel che mi augurate deve tornarvi un milione di volte, di qualsiasi cosa si tratti».