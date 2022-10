Uganda, Kainerugaba rimosso dopo il tweet con le 100 mucche offerte a Giorgia Meloni

Muhoozi Kainerugaba ora ha perso il posto, formalmente per una promozione. Il figlio del presidente ugandese Yoweri Museveni è stato rimosso dal comando delle truppe di terra ma adesso è generale. Kainerugaba diventa il più giovane generale a quattro stelle della storia dell’Uganda, restando consigliere presidenziale per le operazioni speciali ma senza guidare alcun comando. C’è chi dice che la promozione sia arrivata per toglierlo da un ruolo più esposto, dopo il caso dei tweet spregiudicati pubblicati sul proprio profilo. Tra questi anche quello ormai celebre rivolto a Giorgia Meloni, con la proposta di matrimonio in cambio di cento vacche Nkore. Ma soprattutto pesano le esternazioni sui vari Paesi africani vicini.

Kainerugaba sostituito da Kayanja Muhanga

Il figlio del presidente Museveni quindi non guiderà più le sue «amate truppe». A renderlo noto è stato lui stesso sul proprio profilo Twitter: «Mentre lascio i miei amati soldati, lasciatemi dire una preghiera per loro. Il Signore vi benedica e vi protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi, il Signore vi sia propizio; Il Signore alzi a voi il suo volto… e vi dia pace». A sostituirlo sarà il generale Kayanja Muhanga, che attualmente è impegnato a combattere i ribelli delle forze democratiche alleate in Congo. Un personaggio di caratura totalmente opposta, molto lontano dal mondo social.

As I leave my beloved soldiers, let me say a prayer for them. ‘May the Lord bless you and keep you, May the Lord make His face to shine upon you, May the Lord be gracious to you; May the Lord lift up His countenance to you…and give you peace.’ pic.twitter.com/E9W6IfSYhX — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 4, 2022

I tweet di Kainerugaba

Lo scivolone su Giorgia Meloni non è passato inosservato né in Italia né nel proprio Paese. L’ha definita «sincera e senza paura» e per questo la sua offerta di matrimonio sarebbe stata di 100 mucche Nkore. Si tratta di bovini pregiati per l’Uganda, come ha poi spiegato per difendersi dalle accuse di sessismo. Ma nei giorni scorsi Kainerugaba è stato criticato anche per aver parlato nuovamente di una sorta di invasione da completare in Kenya. L’obiettivo sarebbe di unire i due Stati, per perseguire un fantomatico spirito di fratellanza. In passato è stato criticato anche per aver sostenuto l’invasione russa in Ucraina.