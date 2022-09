In Uganda registrato un nuovo focolaio di Ebola sudanese

Martedì 20 settembre il ministero della Salute dell’Uganda ha confermato che nel Paese è attivo un focolaio di Ebola dopo la morte di un uomo di 24 anni residente nel villaggio di Ngabano nel distretto centrale di Mubende. Questo caso deriva dal cosiddetto ceppo sudanese «relativamente raro» che non era stato segnalato in Uganda dal 2012, ha affermato l’Oms Africa.

È la prima volta in un decennio che l’Uganda registra un focolaio di Ebola sudanese

«Questa è la prima volta in oltre un decennio che l’Uganda registra un focolaio di ebolavirus sudanese», ha dichiarato l’Oms. «Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità sanitarie nazionali per indagare sull’origine di questo focolaio, sostenendo nel contempo gli sforzi per implementare rapidamente misure di controllo efficaci», ha spiegato Matshidiso Moeti, direttore regionale per l’Africa dell’Oms. «L’Uganda ha i mezzi per un efficace controllo dell’Ebola. Grazie alla sua esperienza passata, è stata intrapresa un’azione per rilevare rapidamente il virus e possiamo fare affidamento su questa conoscenza per fermare la diffusione delle infezioni». In passato si sono registrati sette focolai di ebolavirus sudanese, tre in Sudan e quattro in Uganda. Nel 2019, l’Uganda è stato colpito da un focolaio di ebolavirus dello Zaire, importato dalla vicina Repubblica Democratica del Congo.

Il vaccino Ervebo approvato solo per l’Ebola dello Zaire

Sebbene il vaccino anti Ebola Ervebo (rVSV-ZEBOV) si sia dimostrato molto efficace nel frenare la diffusione del virus, è stato approvato solo per proteggere dalla variante dello Zaire. Un altro vaccino prodotto da Johnson e Johnson potrebbe essere efficace ma deve ancora essere testato specificamente contro l’Ebola Sudan.

In Uganda sei morti sospette e otto casi in ospedale

In una nota L’Oms Africa ricorda che Ebola ha sei tipi diversi, tre dei quali (Bundibugyo, Sudan e Zaire) hanno causato in passato grandi focolai. I tassi di mortalità del virus del Sudan sono variati dal 41 al 100 per cento. Sempre l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato che l’annuncio del decesso in Uganda arriva dopo un’indagine svolta dal National Rapid Response Team su sei morti sospetti avvenute nel distretto di Mubende questo mese. Attualmente ci sono altri otto casi sospetti che ricevono assistenza in una struttura sanitaria.