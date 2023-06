Gli Stati Uniti hanno astronavi aliene: le rivelazioni di un ex funzionario dell’intelligence

In un’intervista al programma NewsNation, l’ex funzionario dell’intelligence e veterano dell’aviazione Usa David Grusch ha affermato che gli Stati Uniti sono in possesso di «astronavi aliene». Grusch già ribattezzato ‘la talpa degli Ufo‘, non ha fornito alcuna prova, limitandosi a dire che le sue informazioni provengono da «diverse fonti» e precisando di non aver visto di persona le astronavi citate.

Cosa ha detto Grusch nell’intervista

«Ho visto foto e letto rapporti molto interessanti», ha detto Grusch. Secondo l’ex funzionario, il governo americano sta tenendo segreta la presenza di «veicoli spaziali» costruiti da una «intelligenza non umana» che in vari momenti sono «atterrati o si sono schiantati» sulla Terra. Grusch ha persino affermato che alcuni dei velivoli, «molto grandi, come un campo da football» e composti da un «metallo atomico estremamente strano, pesante», contenevano al loro interno i corpi dei piloti extraterrestri. Sebbene non supportate da prove, le dichiarazioni di Grusch hanno fatto il giro del web e sono diventate virali sui social media: molti esperti hanno replicato all’ex funzionario dell’intelligence a stelle e strisce accusandolo di aver diffuso affermazioni basate su «assunti illogici» e conclusioni da «romanzi di fantascienza».

Il Pentagono: «Dichiarazioni non vere»

Il Pentagono, da parte sua, ha negato tutto e bollato le dichiarazioni di Grusch come «non vere». Un portavoce della Difesa ha affermato che la All-domain Anomaly Resolution Office, task force creata nel 2022 per indagare sui misteriosi avvistamenti nei cieli, «non ha scoperto alcuna informazione verificabile a sostegno di queste clamorose affermazioni».

Il colonnello dell’esercito in pensione Karl Nell, che ha lavorato con Grusch nella task force, ha confermato le affermazioni del collega. E lo stesso ha fatto Jonathan Gray, ufficiale dell’intelligence presso il National Air and Space Intelligence Center. La Commissione della Camera Oversight Committee sta preparando un’udienza al Congresso americano per capire cosa ci sia di vero nelle parole di Grusch.