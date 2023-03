Gli Uffizi sono il miglior museo italiano al mondo e tra i primi 20 del pianeta

La Galleria degli Uffizi di Firenze è il miglior museo italiano al mondo. L’ha stabilito il sito statunitense American Art Awards che ha deciso di stilare la classifica dei migliori 20 musei al mondo.

Perché gli Uffizi sono il miglior museo italiano nella classifica mondiale

Il sito American Art Awards ha definito la Galleria degli Uffizi il miglior museo italiano nel mondo. Per giustificare la scelta, il sito ha dato questa motivazione: «Il nostro Best in Italy è la Galleria degli Uffizi, il venerato museo d’arte situato adiacente a Piazza della Signoria nel centro storico di Firenze, nella regione Toscana». La spiegazione continua: «Per noi è il più importante museo italiano, il più visitato, il più grande e il più conosciuto al mondo. Vi sono esposte una collezione di opere inestimabili, in particolare del periodo del Rinascimento italiano. Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, nonché capolavori della pittura europea, soprattutto tedesca, olandese e fiamminga». D’altronde i turisti amano la Galleria degli Uffizi e infatti nel 2021, appena due anni fa, è stato il museo più visitato d’Italia.

Gli altri musei presenti nella classifica mondiale

Il sito American Art Awards ha deciso di premiare anche altri musei dislocati in alcune delle città più note al mondo. Infatti, nella speciale selezione del portale sono rientrati il Vancouver Art Museum, in Canada, il Savannah Center for Contemporary Art in Ghana, la Balcony Contemporary Art Gallery in Portogallo, il Museo delle Belle Arti a Lione in Francia e il Wolverhampton Art Gallery in Inghilterra. Per il sito poi, il miglior museo spagnolo è la Galeria Azur di Madrid mentre il miglior museo danese è il Gallery Poulsen. Nella selezione sono rientrati anche la Wetterling Gallery, miglior museo di Svezia, e la De Sarthe Gallery in Cina e Hong Kong.