Uffizi, biglietto a 25 euro in alta stagione contro il caro-energia

La Galleria degli Uffizi di Firenze aumenta il costo del biglietto durante l’alta stagione. Infatti, nei mesi clou dell’anno, il costo per l’ingresso verrà proposto a 25 euro. Si tratta di una misura che il Cda ha proposto per riuscire a combattere il caro-energie e le bollette sempre più alte.

L’aumento del biglietto d’ingresso per gli Uffizi

Il Cda ha deciso di modificare il costo del biglietto e il nuovo prezzo andrà in vigore dal 1 marzo. In pratica, il costo per l’accesso alla galleria delle statue e dei dipinti passerà dagli attuali 20 euro a 25 euro. Ad ogni modo, questo aumento interesserà solo il ticket singolo per queste due aree e si tratta di un biglietto che viene acquistato in gran parte da turisti stranieri. Inoltre, questa misura sarà adottata soltanto durante l’alta stagione dunque dal 1 marzo al 30 novembre.

È previsto uno sconto però. Difatti, coloro che vanno al museo dalle ore 08:15 alle ore 08:55 potranno pagare il biglietto 19 euro. Nessun cambiamento invece per la stagione invernale, in quel caso i costi rimangono invariati. Invariati i prezzi di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli che fanno sempre parte del complesso degli Uffizi.

Le parole del ministro della Cultura Sangiuliano

In merito all’aumento del biglietto degli Uffizi si è espresso anche il ministro della Cultura Sangiuliano. Le sue parole sono state: «Penso che sia giusto, dobbiamo adeguarci agli standard europei».

Il ministro ha anche continuato dicendo: «Mediamente i grandi siti europei costano di più fatta eccezione per la Gran Bretagna dove c’è una situazione particolare. Penso che l’aumento risponda anche a una questione per così dire ‘morale’: per una famiglia americana che spende 10-20 mila euro per venire in Italia, pagare 20 euro un biglietto è una cosa che si può fare». In una nota, la Galleria degli Uffizi ha spiegato che l’aumento del biglietto è stato approvato da Direzione regionale Musei della Toscana e Direzione generale Musei del ministero della Cultura.