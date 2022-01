L’ufficiale e la spia stasera su Rai3: trama cast e curiosità sul film di Polanski

Approda finalmente in tv l’ultimo capolavoro di Roman Polanski. Stasera 7 gennaio, alle 21,20 su Rai3, andrà in onda L’ufficiale e la spia, film del 2019 che ripercorre la vicenda Alfred Dreyfus, capitano francese condannato ingiustamente per spionaggio sul finire dell’Ottocento. Una storia che ha segnato la Francia e l’Europa intera a cavallo fra XIX e XX secolo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

L’ufficiale e la spia, trama e cast del film stasera 7 gennaio 2022 su Rai3

La trama ha inizio a Parigi nel gennaio 1895 e si concentra su Alfred Drayfus (Louis Garrel), giovane militare di origine ebrea che viene accusato di alto tradimento e spionaggio in favore dei tedeschi. Ad assistere alla sua condanna, nel cortile dell’École Militaire, c’è anche l’ufficiale dell’esercito francese, Georges Picquart (Jean Dujardin). Dreyfus, definito «l’informatore del nemico», viene dichiarato colpevole e spedito in esilio sulla remota Isola del Diavolo, nella Guyana francese. Qui, completamente solo, l’uomo trascorre le sue giornate disperandosi e cercando di restare in contatto con sua moglie, ancora in Francia.

Nel frattempo, Picquart ottiene il posto di comando dell’unità di controspionaggio militare. Qui scopre però che, nonostante l’arresto di Dreyfus, il nemico tedesco ha ancora modo di ottenere informazioni riservate. Si rende conto dunque che l’ormai ex capitano francese è innocente, ma soprattutto che la spia è ancora a piede libero. Agognando giustizia e verità, Picquart inizia a indagare, scontrandosi per anni con il suo stesso Paese e con il rischio di mandare in fumo la sua intera carriera nell’esercito. Spera così di ridare lustro alla figura di Dreyfus e salvarlo dalla sua prigionia, dove subisce continuamente vessazioni e umiliazioni. Nel cast anche Grégory Gadebois nei panni di Hubert-Joseph Henry, principale accusatore di Dreyfus, e André Macron in quelli di Émile Zola, autore del celebre pamphlet J’Accuse a sostegno di Dreyfus.

L’ufficiale e la spia, 5 curiosità sul film stasera 7 gennaio 2022 su Rai3

L’ufficiale e la spia, le accuse su Polanski

La promozione de L’ufficiale e la spia ha costituito anche una delle prime uscite pubbliche di Roman Polanski dopo le polemiche del 2018 che lo portarono ad essere espulso all’Academy degli Oscar. Il regista infatti era stato accusato di aver violentato alcune ragazze ancora minorenni, finendo così in una bufera che lo portò all’allontanamento da molti eventi pubblici. Persino la sua candidatura ai César fu vista malamente dall’opinione pubblica, con proteste da parte di femministe e registi di tutto il mondo.

L’ufficiale e la spia, la scelta della lingua francese

Uno dei problemi principali durante la produzione del film è stata la scelta della lingua originale con cui girare. Inizialmente, la decisione era ricaduta sull’inglese, al solo scopo di attirare l’attenzione dei distributori americani per ottenere maggiori finanziamenti. Polanski però non riuscì a concepire che uno dei periodi più concitati della moderna storia di Francia potesse dispiegarsi in una lingua diversa da quella parigina e virò dunque per il francese.

L’ufficiale e la spia, il titolo originale rimanda a Émile Zola

Alla base del film di Roman Polanski c’è il romanzo storico di Robert Harris, che già in passato aveva collaborato con il regista per L’uomo nell’ombra. Diffuso a livello internazionale come L’ufficiale e la spia, in francese il film ha il titolo di J’Accuse, chiaro rimando al pamphlet di Zola del 1898. Si trattò di un infuocato editoriale sotto forma di lettera aperta al presidente della Repubblica francese Félix Faure, in cui lo scrittore denunciò pubblicamente la persecuzione subita da Dreyfus, fra irregolarità e insabbiamenti.

L’ufficiale e la spia, l’Isola del Diavolo e la detenzione di Charrière

Alfred Dreyfus non fu l’unico prigioniero celebre della Guyana francese. L’Isola del Diavolo ospitò infatti anche Guiillaume Seznec, Carlo Di Rudio ed Henri Charrière. Quest’ultimo ha contribuito alla fama dell’isola grazie al suo bestseller del 1970 Papillon, in cui ha narrato i numerosi tentativi di fuga assieme ad altri detenuti. La sua storia è apparsa anche al cinema in due film omonimi, il primo dei quali uscì nel 1973 con Steve McQueen e Dustin Hoffman. Più recente è invece la trasposizione con Charlie Hunnam e Rami Malek.

L’ufficiale e la spia, i premi a Venezia e ai César

Presentato alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, L’ufficiale e la spia ha sin da subito ottenuto il plauso della critica. Al Lido ha infatti vinto il Gran Premio della giuria e il premio Fipresci al miglior film in concorso. Grande anche il riconoscimento ai Premi César, dove Roman Polanski ha vinto la statuetta come Miglior regista. Per quanto riguarda l’Italia, il progetto ha anche ottenuto la nomination ai David di Donatello come miglior film straniero.