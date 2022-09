L’Uefa multa Juve, Inter, Milan e Roma per il fair play finanziario

Il vecchio sistema del fair-play finanziario va in pensione ma quattro big italiane rimediano in extremis svariate pene per averlo violato. Inter, Roma, Juventus e Milan fanno i conti con le sentenze dell’Uefa, che oggi ha condannato le quattro società per la violazione del regolamento, con punizioni di gradazioni diverse. E i club si sono anche accordati per i piani di rientro. La situazione di nerazzurri e giallorossi è più grave, tanto da richiedere quattro anni per portarsi in regola con i parametri e perfino qualche limitazione di mercato. Tre, invece, gli anni che saranno concessi alle dirigenze milanista e juventina.

Per l’Uefa sono 8 i club che non hanno rispettato la regola

Nel comunicato dell’Uefa sono indicati i nomi dei club che non hanno rispettato i parametri. «Si è rilevato che AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Besiktas JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) non hanno rispettato il requisito del pareggio», si legge nel documento. Quattro club italiani, tre francesi e uno turco. La nota prosegue: «Questi otto club hanno accettato un contributo finanziario di 172 milioni di euro. Tali importi saranno trattenuti da eventuali entrate che questi club guadagnano dalla partecipazione alle competizioni Uefa per club o pagati direttamente. Di tale importo, 26 milioni di euro (15%) saranno interamente pagati mentre il saldo residuo di 146 milioni di euro (85%) è condizionato al rispetto da parte di questi club degli obiettivi indicati nel rispettivo accordo transattivo».

Le multe per le italiane

Dopo il patteggiamento, filtrano le cifre che i quattro club dovranno pagare per saldare la propria posizione. Le multe di Milan e Juventus sono di 2 e 3 milioni, con un tempo di tre anni per poter riportare la situazione in pareggio economico. In caso contrario i rossoneri dovranno sborsarne 15 e i bianconeri 23. L’Inter e la Roma, invece, dovranno pagare multe da 4 e 5 milioni di euro, con il rischio che diventino rispettivamente 26 e 35, in caso di mancato pagamento. Grave la situazione del PSG che dovrà sborsarne subito 10 per non rischiare che diventino 65.

Cosa comporta la scelta diversa tra 3 e 4 anni

I piani di rientro dei quattro club italiani sono quindi diversi. L’Uefa spiega la differenza tra gli accordi che coprono 3 anni rispetto a quelli di rientro in 4: «In base all’accordo transattivo di 3 anni, i club si impegnano a rispettare la regola del guadagno calcistico durante la stagione 2025/26. Si impegnano a raggiungere obiettivi annuali intermedi e all’applicazione di misure finanziarie e sportive condizionate qualora tali obiettivi non fossero raggiunti. L’accordo transattivo di 4 anni si differenzia in quanto prevede una stagione aggiuntiva per conformarsi alla regola degli utili calcistici, ma include restrizioni sportive incondizionate sulla registrazione di nuovi giocatori applicabili a partire dalla stagione 2022/23».