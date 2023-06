L’Ue pronta a vietare l’uso di Huawei per le reti 5G

L’Unione Europea si prepara a dire addio al colosso della telefonia Huawei. Secondo quanto emerso da un dossier, la Commissione europea valuta di introdurre il divieto, obbligatorio per tutti i Paesi membri dell’Ue, di utilizzare qualsiasi tecnologia legata alla società cinese, nell’ambito di progetti di sviluppo o per il lancio delle proprie reti 5G. Bruxelles, infatti, potrebbe allinearsi agli Stati Uniti, spiega il Financial Times, e considerare Huawei un fornitore «ad alto rischio». Thierry Breton, commissario Ue, ha ricordato ai governi dei Paesi europei «l’urgenza di agire per non creare gravi vulnerabilità» alla «sicurezza collettiva».

In pratica, quindi, la Commissione europea vieterà a Huawei, ma anche ad altre aziende cinesi, la vendita di apparecchiature che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei Paesi membri. Gli stessi che, ad oggi, non si sono allineati all’embargo imposto dall’amministrazione Trump agli Stati Uniti nel 2019. Soltanto un terzo degli Stati europei, infatti, ha già vietato la vendita di infrastrutture 5G a Huawei e per Thierry Breton «questo non è sufficiente».

