L’Ue dice sì alla polvere di grillo domestico per uso alimentare

L’Unione Europea dice sì alla polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, conosciuto anche come grillo domestico. Una decisione importante, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue, che potrebbe dare il via libera a una piccola rivoluzione in ambito alimentare. La pubblicazione è avvenuta dopo il parere positivo dato alla Commissione Ue dall’Autorità per la sicurezza alimentare. L’ente ha «concluso che la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) è sicura alle condizioni e ai livelli d’uso proposti».

Il parere dell’Autorità per la sicurezza alimentare è positivo

L’Autorità per la sicurezza alimentare spiega il motivo del sì: «Tale parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, se utilizzata nel pane e nei panini multicereali, nei cracker e nei grissini, nelle barrette ai cereali, nelle premiscele secche per prodotti da forno, nei biscotti, nei prodotti secchi a base di pasta farcita e non farcita, nelle salse, nei prodotti trasformati a base di patate, nei piatti a base di leguminose e di verdure, nella pizza, nei prodotti a base di pasta, nel siero di latte in polvere, nei prodotti sostitutivi della carne, nelle minestre e nelle minestre concentrate o in polvere, negli snack a base di farina di granturco, nelle bevande tipo birra, nei prodotti a base di cioccolato, nella frutta a guscio e nei semi oleosi, negli snack diversi dalle patatine e nei preparati a base di carne, destinati alla popolazione generale, soddisfa le condizioni per l’immissione sul mercato».

Per cinque anni solo una società è autorizzata

Nel provvedimento si legge che «è autorizzata a essere immessa sul mercato dell’Unione Europea. La polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (Ue) 2017/2470». Inoltre per cinque anni dalla data di entrata in vigore, il 24 gennaio 2023, solo la Cricket One Co. Ltd sarà «autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici protetti a norma dell’articolo 3 o con il consenso di Cricket One Co. Ltd».