Udito, a rischio 1 miliardo di giovani per volume troppo alto

Ascoltare suoni ad alto volume per troppo tempo può danneggiare permanentemente l’udito. In molti però sembrano non interessarsene, soprattutto fra gli Under 35. Un nuovo studio, disponibile da ieri sulla rivista scientifica BMJ Global Health, parla di circa 1 miliardo di persone fra 12 e 34 anni a rischio. È colpa della cattiva abitudine di alzare eccessivamente il livello audio delle proprie cuffie. Nel mirino anche gli eventi di musica dal vivo in concerti, discoteche e locali notturni. «È giusto godersi la musica, ma in piena sicurezza», hanno dichiarato gli esperti alla Cnn.

Perché 1 miliardo di giovani rischia di perdere l’udito

Lo studio, disponibile online sul sito ufficiale della rivista, è opera di Lauren Dillard, borsista post dottorato alla Medical University of South Carolina e consulente Oms. La donna, assieme al suo team di ricerca, ha monitorato l’ascolto ad alto volume in base all’uso delle cuffie e alla partecipazione ad eventi nei luoghi di intrattenimento più comuni, dai concerti alle discoteche. Secondo i centri statunitensi per il controllo dell’udito, in caso di ascolto per 40 ore settimanali non bisogna superare gli 85 decibel. È possibile salire a 92 decibel se ci si limita ad appena due ore e mezza al giorno. I dati confermano però come gran parte dei giovani, soprattutto Under 35, scelgono volumi fino a 105 decibel, livello simile per gli eventi nei locali.

L’esposizione prolungata tende ad affaticare le cellule e le strutture sensoriali dell’orecchio, portando a danni permanenti come fastidi o persino perdita totale dell’udito. «Abbiamo stimato che fra 670 milioni e 1,35 miliardi di giovani fra 12 e 34 anni di tutto il mondo attuano pratiche di ascolto non sicure», ha detto la dottoressa Dillard. Questi dati, frutto anche di documenti e articoli scientifici fra 2000 e 2021, confermano la gravità del problema e la necessità di interventi diretti della salute pubblica. «La musica è un dono di cui godere per tutta la vita», ha detto il professor De Wet Swanepoel dell’International Journal of Audiology. «Bisogna però farlo in totale sicurezza».

I segnali di allarme del corpo e la prevenzione dei device

In caso di ascolto prolungato con volume troppo alto, si avverte un fischio o un ronzio alle orecchie. Tutti i dispositivi vantano però sistemi di prevenzione e avvertenze nelle impostazioni, che consentono di evitare ogni tipo di rischio. «Non possiamo dire quali cuffie siano le più sicure», ha detto Dillard alla Cnn. «Tuttavia meglio utilizzare quelle con cancellazione attiva del rumore, che permettono di tenere un volume più basso dato che non occorre scavalcare i disturbi ambientali». Fra i consigli utili anche l’utilizzo di tappi in spugna e una distanza di sicurezza dagli altoparlanti. «L’udito è il senso che ci connette al mondo», ha concluso la dottoressa. «Prendersene cura è la chiave per mantenere relazioni sane».