Udinese, Udogie centra con l’auto i tavolini di un bar: illeso

Ennesimo incidente stradale per un calciatore dell’Udinese. Dopo quanto accaduto mesi fa a Soppy, esterno poi passato all’Atalanta, era stato il centrocampista brasiliano Walace, a inizio ottobre, a scuotere gli animi dei tifosi capottando con l’auto, ma restando per fortuna illeso. Durante la scorsa notte, a poche ore dal match in trasferta contro la Roma, in programma domenica sera alle 20.45 all’Olimpico, è toccato al terzino mancino Destiny Udogie. Il ventenne, nel giro della nazionale italiana Under21, ha travolto con la propria auto i tavolini di un bar, sfondando anche il vetro del parabrezza della sua Mercedes Gle.

Udogie centra i tavolini del bar: illeso ma gravi danni ad auto e locale

Il terzino sinistro dell’Udinese, attualmente in prestito dopo aver completato il passaggio al Tottenham per 20 milioni di euro, ha centrato con la sua auto i tavoli di un locale. Si tratta del White Bar di via Deciani, come racconta Gazzetta dello Sport, a cui ha causato non pochi danni. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 3 di notte e il calciatore è rimasto illeso, tanto da non essere stato medicato o portato in ospedale. Le autorità arrivate sul posto hanno comunque sottoposto Destiny Udogie all’alcol test. Nessun trauma per lui, che potrà essere a disposizione del tecnico Andrea Sottil. Tanta paura per il calciatore italiano, che ha sfondato il finestrino della vettura, ammaccato il paraurti posteriore e devastato l’esterno del locale.

Chi è Destiny Udogie

Destiny Udogie è un calciatore italiano, nato a Nogara da genitori nigeriani il 28 novembre 2002. Il difensore è cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona, con cui ha esordito nel 2020, prima di passare a stagione incorso all’Udinese. In bianconero ha giocato 60 partite tra Serie A e coppe, segnando anche 8 reti. Lo ha recentemente acquistato il Tottenham, che lo ha lasciato in prestito in Italia. Udogie ha vestito le maglie della nazionale U16, U17, U18, U19 e U21.

Walace a ottobre ha capottato, mandando in fiamme l’auto

L’11 ottobre scorso fu totalmente diversa la dinamica dell’incidente capitato all’Audi del centrocampista brasiliano Walace. Il calciatore bianconero ha urtato un marciapiede in viale Venezia in piena notte. L’auto ha capottato e si è incendiata, ma per fortuna l’atleta è stato estratto dalla carcassa dell’auto da un passante.