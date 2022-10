Udine, entra in casa e sfregia una donna al volto: arrestato un 20enne

Dovrà rispondere di aver fatto irruzione nella casa di una donna e di averle sfregiato il viso con una bottiglia rotta. È accaduto a un 20enne a Udine. Il giovane aveva un appuntamentto con la donna in un appartamento del centro città. Stando a una prima ricostruzione, il giovane aveva già con sé la bottiglia di vetro e sarebbe entrato con forza nell’appartamento.

Udine, sfregia donna al volto e scappa dalla finestra

Aveva estratto quindi la bottiglia e si era scagliato contro la donna, ferendola gravemente al viso. Il coinquilino della donna ha lanciato l’allarme. Il 20enne si è barricato in bagno, chiudendosi a chiave. Nel bagno si trovava una finestra. Da qui, il 20ednne avrebbe tentato la fuga, ma un netturbino avrebbe sentito le grida della donna provenienti dall’alto. Anche questi avrebbe lanciato l’allarme alle Forze dell’Ordine sentendo le grida di aiuto. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale del 118.

Secondo il medico che ha verificato le ferite all’arrivo della donna in ospedale, i danni sarebbero permanenti. La polizia ha fermato il 20enne, che è stato arrestato con l’aggravante della premeditazione e dell’utilizzo della bottiglia di vetro. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.

Donna ha «danni permanenti» per il medico

Al momento, non si sa nulla sulle condizioni della donna e sulle sue generalità. Quello che si sa è che il giovane sarebbe arrivato all’appuntamento già con la bottiglia nascosta sotto i vestiti e che avrebbe colpito la donna direttamente al volto.

Ancora ignote le motivazioni del gesto da parte del giovane. Le indagini andranno ad accertare ulteriormente le dinamiche dei fatti per capire cosa sia davvero successo e perché il giovane abbia deciso di scagliarsi proprio con questa signora a Udine. Le indagini sono tutt’ora in corso.