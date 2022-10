Udine, ragazzo di 32 anni ha un malore in videoconferenza: morto davanti ai colleghi

Vedono accasciarsi un collega 32enne durante la videoconferenza e chiedono aiuto da diverse zone d’Italia. Succede a un gruppo di persone in videoconferenza. I colleghi lo vedono accasciarsi davanti allo schermo, ma si trovano in Regioni diverse. L’ultimo indirizzo utile del giovane è a Cividale del Friuli. Invece, il ragazzo viveva in un altro paese, nelle provincia di Udine.

Colto da malore in videoconferenza

Quando il 32enne è stato colto da malore durante la videoconferenza, i colleghi hanno fatto la segnalazione dal Veneto e dalla Campania alla Sores. L’ente di soccorso parte dal Cividale del Friuli, ma poi si scopre che il giovane abitava in un altro paese. Infatti, l’indirizzo è quello dei genitori dell’uomo, che vengono calmati. In più, viene chiesto loro dove abiti il ragazzo. Così, scatta la segnalazione del nuovo indirizzo e i soccorsi arrivano dove si trovava il giovane. La porta, però, è chiusa e il ragazzo non risponde.

Così il personale allerta i Vigili del Fuoco e un parente del giovane, in modo da farsi aprire la porta. Giunti sul posto, i sanitari hanno trovato il ragazzo ancora davanti al computer. Purtroppo, però, per lui non c’era più niente da fare.

L’allarme da diverse zone d’Italia

I soccorsi hanno raggiunto l’abitazione il prima possibile, ma i colleghi non sapevano esattamente dove abitasse il 32enne. Così è stato difficile per gli operatori raggiungere il luogo. Quando lo hanno ritrovato in anagrafica e hanno raggiunto il luogo, l’amara sorpresa: l’abitazione era dei genitori dell’uomo, che hanno indicato il nuovo indirizzo sperando di poter salvare così il figlio.

Purtroppo, però, all’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato colto da malore e da allora non si è più risvegliato. Infatti, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco e l’aiuto di un parente del giovane per poter aprire la porta.