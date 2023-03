Udine, pubblica video su OnlyFans e la scuola la espelle

Dopo il caso dell’aspirante modella licenziata a Gardaland, un’altra ragazza fa i conti con ripercussioni subite dopo aver postato un video sulla piattaforma web OnlyFans. Accade a Udine e protagonista della vicenda è una giovane di appena 18 anni. Si chiama Samantha e a raccontarne la storia è il programma Le Iene. La giovane ha deciso a fine 2022, dopo aver raggiunto la maggiore età, di iscriversi al social in cui, solitamente, i contenuti pubblicati sono soprattutto espliciti e a pagamento. E così ha iniziato il proprio percorso con video e foto, ma qualcuno lo ha segnalato ai professori ed è stata espulsa dal liceo in cui studia.

La giovane: «Colloquio umiliante»

La ragazza ha raccontato la sua disavventura al programma Le Iene. «Il colloquio è stato particolarmente umiliante», ha dichiarato, «mi sono state dette frasi offensive e discriminatorie, che mi hanno molto ferita». Secondo quanto spiega Samantha, il preside riteneva il suo comportamento contro l’etica ma allo stesso tempo la scuola le avrebbe proposto di cambiare indirizzo, a pagamento: «Se avessi pagato 3000 o 4000 euro in più, mi avrebbe fatto passare dalla scuola paritaria a quella da privatista. Pagando, quindi, non sono più una poco di buono». Le Iene hanno anche parlato con il dirigente scolastico, che ha ribadito la propria posizione.

Il caso Gardaland e quello in banca

Due i casi recenti molto simili a quello di Samantha. A dicembre una ragazza di 25 anni, aspirante modella, ha pubblicato dei contenuti sul proprio profilo OnlyFans. Si chiama Ilaria Raimondi e lavorava proprio all’ingresso del celebre parco divertimenti Gardaland, che ha deciso di licenziarla dopo aver scoperto la sua attività sul social di contenuti a pagamento. L’altro caso è più recente e risale a fine gennaio, quando Benny Green, nome d’arte per Benedetta D’Anna, è stata licenziata dalla banca per cui lavorava per lo stesso motivo: foto e video su OnlyFans.