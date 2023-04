A Udine vince il centrosinistra, De Toni è il nuovo sindaco: battuto l’uscente Fontanini

Nonostante le diverse sconfitte registrate negli ultimi mesi, sia a livello nazionale sia nelle varie tornate elettorali regionali, il centrosinistra oggi può sorridere. Mentre prosegue lo spoglio dopo il turno di ballottaggio alle elezioni per il Comune di Udine, è ormai chiaro che la vittoria andrà al candidato sindaco sostenuto dai partiti di centrosinistra, dal Terzo Polo, dal Movimento 5 Stelle e dalle varie liste civiche. Si tratta di Alberto Felice De Toni, che con oltre il 53 per cento delle preferenze è il nuovo sindaco di Udine, scalzando l’uscente Pietro Fontanini, candidato del centrodestra.

De Toni: «Udine ha scelto di cambiare»

E sono già arrivate le prime parole da sindaco di Alberto Felice De Toni, riportate da Tgr FVG: «Udine ha scelto di cambiare. Prima di qualsiasi altro commento non posso non ringraziare fin da subito i cittadini e le cittadine che hanno voluto dare fiducia al nostro progetto civico. Un risultato che premia tutte le fatiche che i nostri candidati e le nostre candidate hanno impiegato per raccontare la Udine che vogliamo. Una Udine più bella, viva, attrattiva. In una parola più felice». Il neo sindaco continua: «Già da domani saremo al lavoro per iniziare a completare la composizione della giunta ed essere immediatamente operativi. Ci aspettano già il 25 aprile, il primo maggio e un grande impegno come l’adunata nazionale degli alpini e la nostra disponibilità e collaborazione sarà massima».

De Toni ringrazia tutti

Poi i ringraziamenti alla coalizione di Ivano Marchiol, con cui ha stretto un accordo per il ballottaggio, e a tutte le liste collegate al centrosinistra. Senza dimenticare anche il suo avversario, Pietro Fontanini: «È stato un candidato forte e leale di cui ho apprezzato il comportamento in campagna elettorale sempre corretto e rispettoso delle diverse posizioni. Spero ci siano le condizioni per lavorare ora in Consiglio comunale in modo costruttivo per il bene della città». De Toni poi ha proseguito: «Come abbiamo fatto fino ad ora, continueremo ad essere ancora con e tra le persone. Continueremo ad ascoltare e a dialogare. Come ho sempre detto, più che un sindaco conduttore o un sindaco nominato sarà un sindaco costruttore e il nostro motto lo spiega bene: le persone fanno la differenza».