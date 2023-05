Ucraina pronta alla controffensiva contro le forze russe

La dichiarazione è stata rilasciata alla BBC da parte di uno dei più alti funzionari della sicurezza del paese, Oleksiy Danilov, che non ha voluto fornire una data, ma ha confermato che un assalto per riconquistare il territorio dalle forze di occupazione del presidente Vladimir Putin potrebbe iniziare «domani, dopodomani o tra una settimana».

Danilov avrebbe parlato di «un’opportunità storica» da non perdere.

L’Ucraina prepara la controffonsiva

Secondo quanto riportato dalla BBC, l’intervista è stata interrotta da un messaggio telefonico del presidente Zelensky che lo convocava a un incontro per discutere della controffensiva. Danilov ha anche affermato di essere «assolutamente calmo» riguardo all’inizio del dispiegamento di armi nucleari da parte della Russia in Bielorussia, dicendo: «Per noi non è una novità». Alla domanda se le forze armate ucraine fossero pronte per l’offensiva, ha risposto: «Siamo sempre pronti. Così come eravamo pronti a difendere il nostro Paese in qualsiasi momento. E non è una questione di tempo».

La parole di Danilov su Bakhmut

Danilov ha difeso la decisione dell’esercito ucraino di combattere a Bakhmut per tanti mesi, una battaglia che è costata la vita a molti dei suoi soldati: «Bakhmut è la nostra terra, il nostro territorio, e dobbiamo difenderlo. Se iniziamo a lasciare ogni insediamento, questo potrebbe portarci al nostro confine occidentale come voleva Putin fin dai primi giorni di guerra».