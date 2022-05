Ucraini giustiziati dai russi a Bucha, i video choc dei crimini di guerra

Il New York Times ha diffuso un video, contenente un filmato di una telecamera di sicurezza di Bucha, in cui un gruppo di uomini appena catturati viene fatto marciare in fila indiana dai soldati russi: i prigionieri, soldati volontari ucraini, camminano bendati sotto la minaccia della armi, tenendosi alle cinture di quelli davanti a loro. Il video termina senza l’esecuzione, che però è avvenuta, come è stato raccontato da alcuni testimoni.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/mgWmJYgPJF pic.twitter.com/ZGrldnhht6

— The New York Times (@nytimes) May 20, 2022