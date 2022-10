Zelensky, il partito della guerra ucraino e le frizioni con gli Usa

A Mosca le colombe intorno al Cremlino non volano più. Vladimir Putin è rimasto, almeno per ora, nella rete dei falchi, tra i vari Kadyrov, Prigozhin, Medvedev e il segretario del Consiglio di sicurezza Patrushev. A Kyiv la situazione è speculare, con Volodymyr Zelensky circondato da hardliner o presunti tali: dal suo braccio destro Mikhail Podolyak al consigliere Olexy Arestovich, dal nuovo capo dello Sbu, i servizi ucraini, Vasil Maliuk, a quello dell’intelligence militare (Gur), Kirilo Budanov, fino al comandante in capo delle Forze armate ucraine, Valerii Zaluzhny, che un paio di settimane fa si è guadagnato anche la copertina del Time, dopo la brillante operazione che ha riportato sotto controllo ucraino i territori tra Kharkiv e il Donbass.

Al Cremlino come alla Bankova insomma è il partito della guerra a dettare l’agenda, con i rischi che nessuno pare voler prendere seriamente in considerazione.

Dall’inizio di settembre Zelensky ha accentuato la retorica della riconquista

Dall’inizio di settembre, con la controffensiva di Kyiv nelle regioni di nordest e in parte anche del sud, nella zona di Kherson, il presidente ucraino ha accentuato la retorica sulla riconquista sia delle zone finite in mano russa dopo il 24 febbraio sia di quelle perse dal 2014, cioè parti degli oblast di Lugansk e Donetsk e naturalmente la Crimea. Agli annunci quasi quotidiani di Zelensky si sono aggiunti quelli sempre più frequenti di Podolyak e Arestovich, molto presenti sui social media per mobilitare l’opinione pubblica internazionale, mentre Zaluzhny, oltre che dal campo, si è fatto sentire con la pubblicazione di un breve saggio scritto a quattro mani con il generale Mikahil Zabrodky sulle prospettive del conflitto tra la fine del 2022 e il 2023: dentro un po’ di tutto, dalla riconquista della Crimea alla dipendenza degli aiuti militari dall’Occidente per finire con l’opzione dell’escalation nucleare.

Lo smarcamento degli Usa dopo l’attentato a Dugina

Quella di Kyiv non è solo propaganda, visto che in questa fase della guerra le forze ucraine hanno recuperato qualcosa del terreno perduto nei primi sei mesi e soprattutto hanno avviato un nuova fase con Sbu e Gur impegnati in operazioni mirate (di cui però ufficialmente nessuno si è assunto la responsabilità): dall’omicidio di Daria Dugina a Mosca all’attentato al ponte di Kerch, passando, secondo alcune ipotesi comunque non verificabili, anche per il sabotaggio di Nord Stream, compiuto probabilmente a braccetto con i colleghi polacchi. Stando a questa versione lo smarcamento di Washington sulla vicenda Dugina sarebbe stato non solo un avvertimento a Kyiv, ma anche un segnale a Varsavia, in rotta di collisione per svariate ragioni con la Germania, la vera perdente dopo lo stop forse definitivo al gasdotto sotto il Baltico. Quello che è certo è che l’Ucraina ha alzato il tiro, con o senza il benestare statunitense, perseguendo una strategia non solo di difesa, ma anche di attacco, che ha scatenato la risposta russa con il bombardamento indiscriminato di Kyiv, Zaporizha, Leopoli e Dnipro di lunedì 10 ottobre.

La Bankova ha vietato le trattative di pace dopo le annessioni

I partiti della guerra, per definizione, non vogliono la pace e dopo l’annessione ufficiale da parte della Russia delle quattro regioni, seppur non complete, di Donetsk, Lugansk, Zaporizha e Kherson, la Bankova ha risposto al Cremlino con un decreto per cui si vietano di fatto trattative di pace con Vladimir Putin. Al di là del fatto che i decreti si possono annullare, i duri di Kyiv, con Zelensky in testa, hanno chiuso la porta a ogni negoziato. La speranza è quella di arrivare il prossimo anno a entrare in Crimea e riprendersi quello che Mosca ha sottratto dal 2014, mettendo in conto l’escalation a più livelli e le prevedibili reazioni russe.

Le sorti dell’Ucraina passano ancora da Washington

Ma come è stato sin da prima dell’inizio della guerra, il compromesso sulla scacchiera ucraina passa tra il Cremlino e la Casa Bianca, il primo alleato della Bankova che la tiene appunto appesa a un filo. Non è un caso che si stia già parlando di incontro tra Vladimir Putin e Joe Biden a margine del G20, mentre Zelensky è comunque fuori dai giochi, almeno sul breve periodo, dopo la firma sul decreto che vieta i negoziati. I falchi ucraini contano sul maggiore aiuto dell’Occidente, che deve però fare i conti con le diverse prospettive al suo interno; la mancanza di piena sintonia tra Kyiv e Washington non è certo una novità e il congelamento del conflitto in autunno-inverno, associato al riassestamento dopo le elezioni statunitensi di midterm, aprirà forse lo spazio alla possibilità di dialogo.