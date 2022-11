Zaporizhzhia, missile russo su un ospedale: ucciso un neonato

Alle prime ore di oggi un missile russo ha colpito il reparto maternità dell’ospedale Vilnianska, vicino a Zaporizhzhia, Nell’attacco è morto un neonato.

⚡️Russia strikes maternity ward in Zaporizhzhia, newborn baby killed. A Russian missile struck the maternity ward of the Vilnianska Hospital near Zaporizhzhia early on Nov. 23, Governor Starukh wrote on Telegram. A newborn baby was killed in the attack. 📸 Starukh/ Telegram pic.twitter.com/O0b41fvAdh — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 23, 2022



A denunciare quanto accaduto è stato, su Telegram, il governatore della regione Oleksandr Starukh. «Gli occupanti hanno lanciato enormi missili contro un piccolo reparto maternità dell’ospedale di Vilniansk. Il dolore riempie i nostri cuori: un neonato è stato ucciso».

ruscist terrorists hit the maternity ward of the Vilnianska hospital in Zaporizhzhia region killing just two days old newborn baby. They’ll pay for it, no doubt. pic.twitter.com/0Q2zPJgT6q — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) November 23, 2022

Nell’area della centrale continuano gli attacchi missilistici

Ieri la stessa area è stata oggetto di un fitto attacco missilistico: decine di razzi sono stati lanciati nelle città di Komyshuvakha e Novotroitske, danneggiando numerose infrastrutture civili. Sempre ieri, in seguito a un raid russo, una persona è morta e altre due sono rimaste ferite: erano in fila per il pane fuori da una scuola di Orikhiv, sempre nella regione di Zaporizhzhia. «Un colpo diretto su un punto di distribuzione di aiuti umanitari ha ucciso un’assistente sociale e ferito altre due donne», ha scritto Starukh.

L’Aiea: «Smilitarizzare la zona»

La situazione nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia resta preoccupante. Gli attacchi continuano, mentre prosegue il rimpallo di accuse tra Kyiv e Mosca. «Chiunque ci sia dietro, deve fermarsi immediatamente», ha dichiarato Rafael Grossi, direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, in risposta a quanti, da più parti, invocavano una presa di posizione chiara dell’organo che dirige. «Siamo convinti che la dirigenza dell’Aiea debba assumere una posizione responsabile in queste circostanze senza precedenti. È arrivato il momento di chiamare le cose con il loro nome, altrimenti i nazionalisti ucraini non si possono fermare. Ciò richiede determinazione e responsabilità», aveva comunicato il ministero degli Esteri russo.

Anche Rosatom, la società nucleare della Federazione Russa, aveva lanciato l’allarme su Zaporizhzhia, paventando il rischio di «un incidente nucleare». Secondo Grossi, che ha annunciato nuove ispezioni all’impianto, l’unica soluzione al momento è la smilitarizzazione dell’area.