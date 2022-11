Perché il Pentagono non consegnerà i droni Grey Eagle all’Ucraina

Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di Kyiv di fornire all’esercito ucraino i moderni droni da ricognizione e d’attacco Grey Eagle prodotti dalla General Atomics. Lo riporta il Wall Street Journal. Il Pentagono teme che questo tipo di velivolo, che può essere armato con missili Hellfire, intensifichi il conflitto. Inoltre l’invio potrebbe essere interpretato da Mosca come un via libera degli Stati Uniti ad attacchi in territorio russo visto che i droni Grey Eagle, con una autonomia di volo di 30 ore e dal costo di 10 milioni di dollari l’uno, sono in grado potenzialmente di colpire posizioni nella Federazione. Se poi le truppe russe abbattessero i velivoli, potrebbero mettere le mani sulla tecnologia utilizzata.

Gli Usa al lavoro per una exit strategy diplomatica

Un no che si inserisce nel cambio di strategia di Washington nella guerra in Ucraina. Dopo più di otto mesi di guerra e miliardi di aiuti inviati in Ucraina (per l’esattezza 52 miliardi e 311 milioni, di cui 27 miliardi e 645 milioni in armi), da settimane gli Stati Uniti lavorano a una via d’uscita diplomatica al conflitto. Non a caso, come riportato ieri da Politico, alcuni funzionari statunitensi avrebbero ‘consigliato’ a Volodymyr Zelensky di fare cadere il veto su Putin in eventuali negoziati di pace. Lunedì, non a caso alla vigilia delle elezioni di midterm, il presidente ucraino nell’elencare le precondizioni per sedersi a un tavolo con Mosca – tra cui il ripristino dell’integrità territoriale del Paese, dunque il ritiro russo dai territori occupati, processi per i crimini di guerra e i risarcimenti dei danni provocati dall’invasione – per la prima volta si era detto disposto a trattare con il suo omologo russo. Una svolta visto che solo il 4 ottobre scorso nel decreto in cui l’Ucraina chiedeva l’adesione rapida alla Nato, Zelensky aveva messo nero su bianco «l’impossibilità di negoziare con il presidente russo Vladimir Putin».

Questo non significa ovviamente che i negoziati debbano cominciare ora. Come raccontato dal Washington Post il veto espresso da Zelensky sul leader del Cremlino, secondo i funzionari Usa, aveva creato preoccupazione in alcune parti dell’Europa, dell’Africa e dell’America Latina, dove gli effetti della guerra in termini di costo della vita e carenze alimentari si fanno sentire più distintamente. «Le difficoltà causate dal conflitto in Ucraina sono una questione molto reale per alcuni dei nostri partner», aveva riferito una fonte dietro anonimato. Il rischio poi è che anche in Europa, tra costo dell’energia e inflazione, possa venir meno il sostegno a Kyiv.