Ucraina, sposa un amico gay al fronte per aiutare il suo compagno in caso di morte

Ha detto sì: sposerà un suo amico che si trova al fronte. Anche se lui un compagno lo ha già e da 15 anni. Leda Kosmachevskaya, una 33enne di Kyiv, ha annunciato la sua decisione su Facebook il primo novembre. «Ieri ho ricevuto una proposta. Oggi l’ho accettata. Diventerò la moglie di un militare», ha scritto. «Non perché lo ami, ma perché il presidente del mio Paese Volodymyr Zelensky non ha ancora risposto alla petizione per il matrimonio tra persone dello stesso sesso».

«Stanno insieme da 15 anni. Ma la loro unione in Ucraina non è legalmente riconosciuta. Questo è ingiusto, spaventoso, doloroso»

«Diventerò la moglie di un militare che ha volontariamente accettato di difendere l’Ucraina e lo fa dall’inizio dell’invasione», continua il post in cui la 33enne si assume tutte le responsabilità di una moglie, anche quelle più dure che non si dovrebbero nemmeno pensare in un momento del genere. L’eventuale riconoscimento del corpo, l’organizzazione del funerale e della sepoltura, le comunicazioni a parenti e amici. «Se necessario», prosegue Kosmachevskaya, «informerò i medici che mio marito voleva essere donatore. E chiederò al prete di non cantare al funerale, perché mio marito non lo desiderava. Questa sono io che eseguo le sue ultime volontà o che lo incontrerò quando tornerà vittorioso». Leda Kosmachevskaya non immaginava per se stessa questo futuro. Ama un altro uomo, anche lui militare. Con cui vorrebbe passare il resto della vita. Un diritto che le è riconosciuto mentre a migliaia di ucraine e ucraini è negato. «Il mio futuro marito ha un marito», spiega la donna. «Stanno insieme da 15 anni. Ma la loro unione in Ucraina non è legalmente riconosciuta. Questo è ingiusto, spaventoso, doloroso». Per questo ha accettato di sposare l’amico gay: «Perché amo il mio Paese e spero che il mio Paese ami tutti i suoi cittadini abbastanza da prendersi cura di loro indipendentemente dal sesso e dall’orientamento sessuale».

Una battaglia di civiltà per tutti gli ucraini

Il futuro sposo, partito volontario poco dopo l’inizio dell’invasione, ha deciso di sposarsi legalmente dopo aver saputo di essere destinato alla prima linea visto che le unioni omosessuali in Ucraina non sono riconosciute e non ha parenti stretti. «Se gli dovesse succedere qualcosa, il suo partner non potrà riconoscere il corpo, andare all’ospedale, eseguire il testamento, non potrà essere considerato un erede», ha spiegato Kosmachevskaya alla stampa. Sarà dunque lei, la moglie ufficiale, a essere informata e ad accompagnare il compagno del marito all’obitorio. Kosmachevskaya chiarisce di non essere una attivista LGBT, non ha mai preso parte a cortei e manifestazioni. Ma considera profondamente sbagliato negare alle coppie dello stesso sesso un diritto del genere durante la guerra. La sua, ha messo in chiaro, non è una lotta per i diritti di una comunità, ma per i diritti di tutti gli ucraini. «Se questa sembra una protesta, allora è una protesta contro il Medioevo nella mente di molti cittadini, contro i legami che sono stati imposti dalla parte che sta cercando di distruggerci, ed è anche una richiesta alle autorità per proteggere tutti i cittadini ucraini», ha ribadito in un’intervista alla Bbc russa.

Zelensky sta valutando il riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

A inizio agosto, proprio in risposta alla petizione lanciata a giugno per il riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, Zelensky si era detto pronto a valutarne la legalizzazione senza però toccare, almeno in tempo di guerra, la definizione costituzionale di matrimonio come unione tra uomo e donna. La richiesta di pari diritti è aumentata con la morte di sempre più soldati LGBTQ. In Ucraina, infatti, gli omosessuali non hanno il diritto di visitare il partner ricoverato in ospedale, di condividere le proprietà, di prendersi cura dei figli del compagno o della compagna deceduti, di reclamare il corpo del partner ucciso in guerra o di riscuotere dallo stato le indennità di morte.