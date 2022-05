Ucraina, la visita di Trudeau a Irpin

Non solo la First Lady statunitense Jill Biden a Uzhorod. L’8 maggio è stato anche il giorno della visita a sorpresa in Ucraina di Justin Trudeau. Il primo ministro canadese si è recato a Irpin, sobborgo di Kyiv, per esprimere il suo sostegno al presidente Volodymyr Zelensky e più in generale al popolo ucraino, sotto attacco dal 24 febbraio. Lo ha reso noto il sindaco di Irpin, Oleksandr Markushyn.

Trudeau a Irpin, il racconto del sindaco

«Ho appena avuto l’onore di parlare con il Primo Ministro del Canada, Justin Trudeau. È venuto a Irpin per vedere con i suoi occhi tutto l’orrore che gli occupanti russi hanno fatto alla nostra città. E, naturalmente, è rimasto scioccato», ha scritto Oleksandr Markushyn su Facebook, pubblicando alcune immagini della visita del premier canadese, con le macerie della città sullo sfondo. «Naturalmente, è rimasto scioccato. Ha visto che quelle bruciate e completamente distrutte non erano strutture militari, ma le case dei residenti di Irpin, che fino a poco tempo fa si godevano la vita e avevano i propri piani per il futuro».

Oleksandr Markushyn ha ringraziato Justin Trudeau per il sostegno del Canada all’Ucraina: «Crediamo nell’ulteriore cooperazione dei nostri paesi e nella ricostruzione delle città ucraine dopo la nostra vittoria». Diversi leader politici occidentali, tra cui il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, hanno recentemente visitato Irpin e altre aree residenziali intorno alla capitale Kyiv, dove le forze russe sono state accusate di aver ucciso centinaia di civili.

