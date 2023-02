Ucraina, la stanza dove vive Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha mostrato alla tv pubblica ucraina l’alloggio dove ha trascorso la maggior parte del tempo da quando, un anno e un giorno fa, la Russia ha invaso il suo Paese. «In generale è qui che vivo», dice Zelensky durante il servizio di Dmytro Komarov, mostrando il letto nella stanza dove si trovava la notte del 24 febbraio 2022, quando la Russia ha attaccato dando inizio alla guerra: «È casa mia, da un anno».

The room on Bankova Street, Kyiv where the President Zelensky lived for a year. #UkraineWillWin pic.twitter.com/z2jA0tQ9oz — Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) February 25, 2023

L’arredamento spartano dell’alloggio del presidente

Zelensky, è cosa nota, vive in un bunker sulla via Bankova, vicino ai palazzi presidenziali di Kyiv, costruito in epoca sovietica e progettato per resistere a una guerra nucleare. Nella stanza, arredata con gusto rétro, ci sono un letto singolo con un lavandino accanto, un grande specchio, una tv attaccata alla parete, scarpe da ginnastica, un tavolino, un servomuto, una foto insieme alla moglie Olena e i due figli, incorniciata. E anche un armadio con le celeberrime magliette e felpe color khaki. Ma anche abiti “civili”, tra cui un abito: «In questo momento non li indosso. Questa giacca? La indosserò per la vittoria».

A dicembre il primo viaggio all’estero dall’inizio della guerra

Non è dato sapere, ovviamente, se dal 24 febbraio 2022 Zelensky abbia effettivamente passato la maggior parte del tempo nell’alloggio mostrato a Komarov. Ma è qui, ha assicurato, che ha registrato a volte i suoi discorsi e tenuto riunioni con i membri del governo e i vertici militari. A dicembre ha affrontato il primo viaggio all’estero dall’invasione russa, volando fino a Washington. Poi a febbraio visite in Europa a Londra, Parigi e Bruxelles.