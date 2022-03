Ucraina, militari americani volontari “liberano” un villaggio alle porte di Kiev

Un rogo in lontananza. I soldati in assetto da combattimento lungo la strada. E una voce fuori campo che racconta l’accaduto. Il video pubblicato da Nexta Tv, media indipendente bielorusso, in cui si vedono soldati americani, volontari, che combattono in Ucraina e hanno liberato un villaggio alle porte di Kiev, pubblicato sui social è diventato immediatamente virale. Una testimonianza della guerra ma anche un ulteriore conferma dei numerosi stranieri che sono partiti alla volta dell’Ucraina per combattere contro i tank russi.

Cosa documenta il video dei militari americani volontari che combattono in Ucraina



È un incessante susseguirsi di spari, una pioggia di colpi senza sosta, ad accompagnare il video dei soldati americani volontari in Ucraina. Una colonna di fumo si alza poco distante da una casa. E fiamme lambiscono un’altra costruzione. I militari armati, vicini a un muro usato come protezione, sono pronti all’azione. A raccontare il momento e quanto accaduto prima è una voce fuori campo. Un uomo annuncia, con ironia: «Ecco un altro giorno in paradiso!». Poi, illustra nel dettaglio la situazione: «Abbiamo un ragazzo a cui hanno sparato un paio d’ore fa». Il racconto prosegue, specificando la nazionalità dei combattenti, scesi in campo volontariamente per sostenere la resistenza degli ucraini contro l’invasione delle forze militari di Vladimir Putin. «Qui con me c’è il mio assistente con una mostrina degli Stati Uniti sulla spalla», sottolinea. L’attenzione si sposta, poi, sul panorama circostante. Il villaggio è libero ma le rovine catturano lo sguardo e sollecitano emozioni. Sono la misura, l’ennesima, della devastazione compiuta dall’attacco russo. «Abbiamo palazzi distrutti: c’è tutto ciò che serve per un’altra bellissima giornata», conclude l’uomo. Il villaggio, stando a quanto affermato da Nexta, era sotto il controllo dei russi da quasi un mese. Ora, finalmente, la “liberazione” e la riconquista di una posizione contro l’avanzata russa. Sono i molti i volontari che, da più nazioni, Italia inclusa, sono partiti alla volta dell’Ucraina.