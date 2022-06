Ucraina, Kyiv lancia un sito sui criminali di guerra russi

Già a inizio aprile il governo ucraino aveva lanciato un archivio online per documentare i crimini di guerra della Russia. Adesso è stato lanciato sul web un altro sito, che raccoglie le foto dei crimini e i profili dei militari russi, con foto, ruoli e azioni compiute in Ucraina. La piattaforma offre inoltre la possibilità, a chi è stato testimone di un crimine, di fornire informazioni e prove. Il sito si chiama ‘Il libro dei carnefici del popolo ucraino” e ad annunciarlo è stato su Telegram Andrii Yermak, capo dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky: «Kyiv farà di tutto per trovare e punire tutti».

«Le indagini proseguiranno fino al ritrovamento dell’ultimo carnefice»

«Secondo il procuratore generale, in Ucraina sono attualmente oggetto di indagine oltre 1.700 casi di crimini di guerra russi. Sono stati segnalati numerosi casi di distruzione di case, uccisioni di civili e saccheggi da parte dell’esercito russo nel territorio ucraino occupato», si può leggere sulla piattaforma. «Le indagini sono appena iniziate e proseguiranno fino al ritrovamento dell’ultimo carnefice». Sul sito si possono consultare le singole “card” degli ufficiali russi, che contengono una biografia e altre informazioni, oltre alla possibilità di indicare la loro possibile posizione in tempo reale.

Ucraina, l’archivio online sui crimini di guerra lanciato ad aprile

Nei primi giorni di aprile, ad annunciare il lancio di un archivio online per documentare i crimini di guerra della Russia era stato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba: «Le prove raccolte delle atrocità commesse dall’esercito russo in Ucraina garantiranno che questi criminali di guerra non sfuggano alla giustizia», aveva twittato. Il sito presenta una sezione intitolata “Difensori della libertà”, che raccoglie varie storie: da quella della 12enne Nastia, che aiuta la mamma a pulire le verdure nella cucina da campo allestita nella sua città; a quella del ginnasta Oleh Verniaiev, oro alle parallele simmetriche a Rio 2016, che si è arruolato nell’esercito; fino al poliziotto Oleksiy Sydorenko che, dopo aver trovato un husky rintanato in automobile a Bucha, lo ha ha adottato e chiamato come la città dove i russi hanno compiuto un massacro di civili. Tramite il sito è inoltre possibile effettuare donazioni e sostenere l’Ucraina in vari modi: con aiuti umanitari, fornendo ospitalità ai rifugiati, proponendosi come medici volontari. Presenti poi tutte le informazioni necessarie per unirsi alla legione straniera.