I soldati russi avrebbero inviato in patria 58 tonnellate di oggetti saccheggiati in Ucraina

Cinquantotto tonnellate di oggetti, tra cui tv, abiti, pneumatici, scarpe, cibo in scatola, salsicce, chitarre e persino un drone. È il bottino che dall’inizio della guerra in Ucraina i soldati russi avrebbero inviato a casa dopo aver saccheggiato città e case. La stima è stata fatta da Mediazona, sito indipendente russo, che ha monitorato le spedizioni fatte attraverso il servizio di consegne Sdek in 13 città russe e bielorusse vicine al confine ucraino e in Crimea. Si tratta di Armiansk e Dzhankoi nella penisola del Mar Nero, a Pokrovskoe nella regione di Rostov, a Boguchar e Rossosh nella regione di Voronezh, a Valuiki nella regione di Belgorod, a Zheleznogorsk e Rylsk nella regione di Kursk, a Klimovo, Klintsy, Novozybkov e Unecha nella regione di Bryansk e a Mazyr, in Bielorussia.

Il maggior numero di spedizioni effettuate dopo il ritiro dalla regione di Kyiv

Nelle riprese video del punto Sdek di Valuyki visionate dal sito, si vedono alcuni soldati russi che inviano pacchi con scarpe da ginnastica, cibo in scatola, tivù e una tenda. Il 29 aprile, un ufficiale russo non identificato avrebbe spedito addirittura un drone militare Orlan-10, probabilmente sottratto al suo stesso esercito. Il maggior numero di pacchi è stato inviato tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, subito dopo che le truppe russe avevano lasciato le loro posizioni nell’Ucraina settentrionale nell’area di Kyiv. Per dare una idea, nei giorni del ritiro dalla regione della Capitale ucraina cominciata il 29 marzo, il volume delle spedizioni sospette al confine è aumentato sensibilmente. Se il 26 marzo era pari a 336 kg, solo tre giorni dopo, aveva superato una tonnellata mentre il 2 aprile e 2,5 tonnellate. Il picco si è registrato il 4 aprile con 4 tonnellate. Numerosi i collegamenti tracciati tra le città ucraine assaltate e i punti di spedizione. Oltre la già citata Valuiki legata all’offensiva su Kharkiv, ci sono Klintsy, Novozybkov e la bielorussa Mazyr legate agli attacchi a Kyiv e Chernihiv; Rylsk a Sumy; Dzhankoi e Armiansk in Crimea con gli assalti a Kherson e Melitopol.

A Urga, 80 mila abitanti nella regione siberiana di Kemerovo, sono arrivati 5,8 tonnellate di pacchi

Urga, nella regione siberiana di Kemerovo, è una delle città che ha ricevuto il maggior numero di pacchi, per un peso totale di 5,8 tonnellate. E dire che conta solo 80 mila abitanti. Secondo Mediazona l’elevato numero di consegne sarebbe da ricondurre alla 74esima brigata fucilieri motorizzati che nella città ha sede ed era dislocata a Bucha, Hostomel e Irpin, teatri di eccidi e stragi; ma anche alla 106esima Brigata Logistica Separata, e alla 120esima brigata di Artiglieria. Un gran numero di oggetti saccheggiati sono stati inviati inoltre a Chebarkul nell’oblast di Chelyabinsk, a Kyzyl, la capitale della Repubblica di Tyva; e nella capitale de facto della Siberia, Novosibirsk.

Il saccheggio della Azovstal