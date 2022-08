Ucraina, Zelensky valuta le unioni civili

In Ucraina entra nel vivo il dibattito sulla legalizzazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Nonostante la guerra in corso contro la Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe pronto a valutare il riconoscimento del diritto al matrimonio per coppie della comunità LGBTQ. Il Paese ucraino, infatti, non ha attualmente una normativa che permetta loro di accedere alle unioni civili e questo si ripercuote su varie problematiche, strettamente legate anche al conflitto. Il presidente avrebbe così valutato l’apertura, ma come soluzione temporanea fino alla fine della guerra. In legge marziale, quindi durante la guerra, non si può modificare la Costituzione.

Ucraina, solo parenti e coniugi possono far visita in ospedale ai soldati

L’argomento è tutt’altro che lontano dal momento storico vissuto dall’Ucraina. Questo perché la legge prevede che soltanto i parenti stretti e i coniugi possano accedere ad alcuni diritti. Tra questi, i più attuali sono legati alle visite in ospedale, ma anche al prendersi cura di figli di un partner deceduto o al reclamo del corpo di un soldato rimasto ucciso, oltre che alla riscossione di indennità di morte. Le coppie omosessuali, quindi, non possono accedere a questi diritti e protestano da mesi per una parità di condizioni. Tante le richieste pervenute alle autorità ucraine. La mancanza di uno statuto che regolamenti le unioni civili tra coppie dello stesso sesso sta generando notevoli disagi a soldati della comunità LGBTQ.

La petizione ha raggiunto 28mila firme

A lanciare la petizione è stata Anastasia Sovenko, un’insegnante di Zaporizhizhia di 24 anni. A spiegarne il senso, invece, è stata Oksana Solonska, responsabile delle comunicazioni con i media al Kyiv Pride. La petizione ha raggiunto in pochi giorni 28mila firme, superando il traguardo da raggiungere delle 25mila. «È importante che le persone LGBTQ abbiano il diritto di vedere il proprio partner, portare il corpo all’obitorio e chiedere un risarcimento, se necessario», ha spiegato Oksana Solonska durante un’intervista alla Bbc. Adesso toccherà al governo Zelensky avviare o meno la procedura che permetterà di riconoscere i matrimoni all’interno della comunità LGBTQ+.

Zelensky: «Uguali nella dignità e nei diritti»

Il punto di vista di Volodymyr Zelensky è presto spiegato dalle sue stesse parole: «Tutte le persone sono uguali nella dignità e nei diritti. L’efficacia di una democrazia si misura in parte dal modo in cui essa riesce a difendere i diritti dei propri cittadini, riconoscendo che ciascuno di essi è una parte indispensabile della società civile».

L’Ucraina prima della guerra: la lotta della comunità LGBTQ

L’argomento è stato sollevato in piena guerra, per le ragioni strettamente legate ai soldati, agli ospedali e alle possibili morti. Ma la comunità LGBTQ in Ucraina lotta e protesta da anni per i propri diritti e contro l’omotransfobia. Basti ricordare il cordone della polizia che circonda il corteo del Pride a Kyiv nel 2019. L’elezione di Zelensky nello stesso anno sembrava poter cambiare le cose, ma in realtà, nonostante le parole del presidente, la situazione non ha avuto alcun miglioramento. Tanto che negli anni seguenti sono stati creati gruppi parlamentari per respingere le loro istanze: su tutte i matrimoni egualitari e l’adozione per le coppie dello stesso sesso.

Poi il disegno di legge, respinto, che punisce penalmente quella che viene definita «propaganda omosessuale e transgenderista» e il tentativo di introdurre multe, con un altro decreto. Ma soprattutto gli episodi di aggressioni, insulti e violenza di varia natura contro la comunità LGBTQ, come nel maggio del 2021. In quell’occasione un gruppo di estremisti ha attaccato con spranghe e lacrimogeni i presenti a un festival del cinema LGBTQ.