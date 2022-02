Ucraina, Trump: «Per me sarebbe stato facile mettere fine a ciò che sta accadendo»

«Per me sarebbe stato facile mettere fine a quello che sta accadendo in Ucraina, a questa farsa». Lo ha detto Donald Trump, intervenendo alla conferenza dei conservatori Usa, definendo poi l’attacco della Russia un assalto all’umanità. «Sono l’unico presidente del ventunesimo secolo sotto il cui sguardo la Russia non ha invaso un altro Paese». L’ex presidente degli Stati Uniti ha poi lanciato una frecciata al rivale Joe Biden: «Putin lo sta suonando come un tamburo, non è una cosa carina da guardare».

Guerra in Ucraina, Trump: «Zelensky è un uomo coraggioso»

«La Russia sta decimando l’Ucraina. Una grande guerra in Europa potrebbe iniziare. L’attacco della Russia è un’atrocità, è spaventoso. Preghiamo per gli ucraini», ha detto Trump sul palco del Cpac, a proposito degli ultimi sviluppi in Ucraina. Il tycoon ha poi definito «un uomo coraggioso» Volodymyr Zelensky, rimasto a Kiev e pronto a combattere per la sua patria. Proprio una telefonata di Trump a Zelensky, fatta dall’allora presidente Usa all’omologo ucraino affinché facesse scattare indagini anti-corruzione su Hunter Biden, figlio dell’allora candidato democratico Joe con alcuni interessi in Ucraina, aveva portato alla prima richiesta di impeachment contro di lui per abuso di potere.

Guerra in Ucraina, Biden sottolinea l’importanza delle sanzioni internazionali

Dall’ex presidente degli Stati Uniti (che potrebbe ricandidarsi per il 2024) a quello attuale. «Ci sono due opzioni. Iniziare la Terza Guerra Mondiale, oppure far sì che il Paese che agisce contro la legge internazionale finisca per pagare un prezzo per quello che ha fatto», ha detto Joe Biden sottolineando l’importanza delle sanzioni, nel corso di un ‘intervista al podcaster Brian Tyler Cohen. «Putin sta ottenendo esattamente l’effetto opposto di quello che voleva. Fin dall’inizio il mio obiettivo è stato tenere unite la Nato e l’Ue. Pensava di poter dividere la Nato, creando un varco a lui utile. E questo non è successo».