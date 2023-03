Ucraina, la Russia ha usato una superbomba da 1,5 tonnellate

L’esercito russo ha usato per la prima volta in Ucraina una nuova potente bomba guidata, dal peso di 1,5 tonnellate. Si tratta della bomba planante UPAB-1500B, mostrata per la prima volta in Russia nel 2019. Lo riporta il sito Defense Express, che cita fonti anonime: l’ordigno sarebbe stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, dove sarebbero stati ritrovati i rottami considerati corrispondenti a questo modello. Non si conosce quale sia stato l’obiettivo.

LEGGI ANCHE: Come le nuove armi all’Ucraina costringeranno i russi a cambiare piani

LEGGI ANCHE: Putin: «Occidente vuole conflitto mondiale, noi abbiamo armi più potenti»

Le caratteristiche della superbomba: una tonnellata di esplosivo

Con un peso complessivo di 1.525 chilogrammi, la bomba – progettata per colpire obiettivi altamente protetti di piccole e medie dimensioni – trasporta una testata ad alto esplosivo da 1.010 chilogrammi, accoppiata con un’unità di navigazione combinata inerziale e satellitare. La superbomba è stato progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 50 chilometri, grazie ai suoi 1.010 chilogrammi di esplosivo ad alto potenziale. Lunga 5,05 metri con un diametro di 40 centimetri, la bomba planante UPAB-1500B può essere sganciata da un’altitudine di 15 chilometri, con un errore circolare possibile di massimo 10 metri.

The russia Uses New Gliding Bombs Against Ukraine | Defense Express https://t.co/vGVuK3SSwG pic.twitter.com/Nhezk6H23c — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) March 4, 2023

L’ordigno aveva superato tutti i test già nel 2019

Parlando nel 2019 al MAKS, ovvero il Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Mosca, il direttore generale dello sviluppatore GNPP Region aveva annunciato che la bomba, nome in codice К029БЕ, aveva superato i test statali. L’ipotesi di Defense Express è che un bombardiere Su-34 abbattuto ieri 4 marzo nell’area di Yenakievo stesse volando con a bordo proprio questo tipo di ordigni.

LEGGI ANCHE: New Start, le cose da sapere sul trattato Usa-Russia