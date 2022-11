Secondo l’intelligence ucraina, Putin ha almeno tre sosia

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe a sua disposizione almeno tre sosia, pronti a sostituirli in pubblico. E quindi, eventualmente, a prendersi una pallottola al posto suo. Lo ha affermato durante un’intervista al Daily Mail Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare ucraina.

«I sosia di Putin si sono sottoposti a plastica facciale»

I servizi segreti di Kyiv, ha spiegato Budanov, già in passato hanno individuato sosia di Putin che lo sostituivano in «occasioni speciali», ma dallo scoppio della guerra in Ucraina questa è diventata una «una pratica usuale». L’intelligence ucraina, ha aggiunto, conosce «almeno tre persone che continuano ad apparire», ma non è in grado di stabilire se ce ne siano altri. I tre noti a Kyiv, ha sottolineato Budanov, «si sono sottoposti a plastica facciale». Tuttavia i falsi Putin sarebbero riconoscibili a un occhio attento: «Quello che li smaschera è l’altezza. È visibile nei video e le foto. Ma anche dal linguaggio del corpo e dai lobi delle orecchie, che sono unici per ogni persona».

La replica del Cremlino: «È una cosa senza senso»

«Per quanto Putin sia già stato cattivo in passato, non era un idiota. Ma ora la Russia non segue alcuna logica. La grande domanda è se il vero Putin esista ancora», ha detto Budanov, concedendosi una sorta di battuta. Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino. Che, ovviamente, ha smentito quanto affermato da Budanov. «Come possiamo solo commentare? È una cosa senza senso», ha detto il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, rispondendo alle domande dei giornalisti. Nel 2020 Putin aveva dichiarato che l’idea di servirsi di sosia per la sua sicurezza era stata presa in considerazione nei primi anni Duemila, ma che poi era stata scartata.