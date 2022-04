Ucraina, la protesta dei macellai italiani: «Basta accostarci a Putin»

La rivolta dei macellai. No, non è nulla a che vedere con i rincari delle materie prime, l’aumento dei costi dell’energia o le spese sempre più alte di chi gestisce attività commerciali. Stavolta si parla di un accostamento di parole che proprio non piace alla categoria. «Adesso basta, siamo stanchi di essere associati a Putin e ai suoi crimini», racconta un macellaio di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, su Repubblica. Al presidente russo nelle scorse settimane è stato più volte affibbiato l’appellativo di «macellaio», utilizzato in tono dispregiativo. Un paragone che non piace ai macellai veri, che denunciano l’utilizzo improprio del termine.

Cesare De Stefani: «Profondamente offesi»

Il macellaio in questione si chiama Cesare De Stefani e intervistato da Repubblica ha voluto puntare l’indice contro un paragone che offende una categoria intera. «Mi sono confrontato con i colleghi e abbiamo deciso di dire basta all’uso improprio della parola macellaio», ha raccontato. «Veniamo costantemente associati a Putin e alle sue barbarie e questo ci offende profondamente. Il nostro è un lavoro che prevede preparazione e conoscenza, associarlo a chi ammazza in quel modo è inaccettabile. Il primo a usare questa parola in modo improprio è stato Biden, il presidente degli Stati Uniti».

L’antefatto: Biden chiama Putin «macellaio»

La vicenda a cui si riferisce risale a quasi un mese fa. Il presidente degli Stati Uniti, nel rivolgersi a Vladimir Putin, ha utilizzato il termine «macellaio». Una conferenza stampa che ha fatto il giro del mondo e che ha generato molte riflessioni e prese di posizioni. La più plateale è stata quella del leader francese Emmanuel Macron, che ha invitato Biden ad evitare «escalation dei toni». Ma la parola è stata utilizzata molto spesso anche per definire l’esercito russo, sempre in tono dispregiativo.

La polemica si espande

L’accostamento non ha infastidito soltanto i macellai del Veneto. La polemica si espande e già in precedenza c’è stato chi ha fatto notare quanto offensivo possa essere il paragone. In una lettera sempre a Repubblica, una lettrice aveva raccontato l’esperienza da macellaio del suocero e invitato alla riflessione: «Biden dovrebbe usare per Putin boia, assassino, genocida, sterminatore… e lasciare in pace i poveri macellai». In Friuli Venezia Giulia è stato Fabrizio Nonis, volto noto della tv, a schierarsi definendo «inaccettabile questo accostamento». Un altro esempio è Dario Cecchini, un guru della costata fiorentina, che nell’indignarsi sottolinea: «La nostra è una professione onesta».