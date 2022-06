Ucraina, per la Russia anche la strage di civili nel mall di Kremenchuk è una fake news

Lunedì il centro commerciale Amstor di Kremenchuk, città dell’Ucraina centrale sulle rive del fiume Dnipro, è stato colpito da due missili russi: secondo Kyiv, all’interno del mall erano presenti circa mille persone: almeno 20 le vittime dell’attacco, altrettanti i dispersi, oltre 50 i feriti. Ma Mosca, come già è successo da quando è scoppiato il conflitto, nega la strage di civili. Il ministero della Difesa, citato dalle agenzie di Mosca, ha infatti smentito di aver colpito il centro commerciale: ha infatti affermato che «le forze aerospaziali russe hanno lanciato un attacco con armi di alta precisione su hangar con armi e munizioni ricevute dagli Stati uniti e dai Paesi europei», provocando un incendio che poi si è propagato al vicino centro commerciale. Il mall, sempre secondo il ministero, sarebbe stato vuoto in quanto chiuso.

Strage di Kremenchuk, anche gli scontrini smentiscono la versione di Mosca

Il vice Rappresentante permanente di Mosca all’Onu, Dmitry Polansky, aveva affermato che la ricostruzione dei fatti era stata una provocazione da parte dell’Ucraina, citando alcune presunte incoerenze. I giornalisti investigativi di Bellingcat in realtà hanno già demolito punto per punto la versione di Mosca, anche grazie a due scontrini battuti poco prima dell’impatto nei negozi del centro commerciale. Ci sono inoltre le immagini satellitari e le riprese delle telecamere di sorveglianza a smentire la versione del ministero della Difesa, rilanciata anche dal ministro degli Esteri, Sergei Lavrov. Inoltre, il fatto che non ci siano punti di impatto significativi intorno al mall di Kremenchuk conferma che il centro commerciale è stato colpito direttamente.

Strage di Kremenchuk, i missili lanciati dalla regione russa di Kursk

Il centro commerciale Amstor, che si trova a poche centinaia di metri da una stazione ferroviaria (cosa che riporta alla mente la strage di Kramatorsk, in cui a inizio aprile hanno perso la vita almeno 50 persone), secondo l’esercito di Kyiv è stato invece colpito da due missili a lungo raggio Kh-22 sparati dalla regione russa di Kursk da bombardieri Tu-22M3, decollati dalla base di Shaykovka. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito il raid russo «un crimine contro l’umanità, un chiaro e cinico atto di terrorismo contro la popolazione civile».