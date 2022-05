Ucraina, a Mariupol propaganda russa con maxi schermi sui camion

La propaganda russa passa dai maxi schermi. Come fosse una puntata della serie Netflix Black Mirror, il governo di Mosca ha deciso di attuare una nuova strategia per muoversi tra le fila degli ucraini. A Mariupol, città praticamente distrutta dai bombardamenti che ormai proseguono da settimane, sono comparsi camion su cui sono stati montati enormi monitor da cui il Cremlino parla ai cittadini. Non soltanto mezzi di trasporto che si muovono per le vie della città, ma anche piazze invase da grandi televisori. Tanti i cittadini ucraini che, incuriositi, si sono fermati ad ascoltare. A denunciarlo è stato Petro Andryushchenko, assessore e consigliare del sindaco di Mariupol, ora in esilio.

Mariupol, regia mobile e maxi schermi russi

I video hanno rapidamente fatto il giro del mondo. Camion bianchi, dotati di saracinesca sui fianchi, si fermano nelle piazze più affollate, parcheggiano e danno il via alla propaganda. Ai lati sbucano enormi televisori da 75 pollici da cui la tv di Stato e i canali ufficiali di Mosca parlano ai cittadini di Mariupol. Raccontano dell’avanzata russa, dipingendola come una liberazione dal nazismo, e lo fanno proprio ai sopravvissuti, bombardati fino a qualche giorno fa.

A Mariupol, città distrutta e senza più servizi, gli occupanti hanno pensato bene di piazzare diversi camion con maxischermi per trasmettere la tv propagandista russa. #Ukraine pic.twitter.com/cW0gLLx9V0 — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) May 26, 2022

Andryushchenko: «Cinismo di altissimo livello»

Il primo video circolato sulla vicenda è stato pubblicato dall’assessore Petro Andryushchenko. Su Telegram, infatti, ha raccontato che «dodici televisori da 75 pollici sono stati installati in tutti i luoghi di raccolta delle persone: nei punti di distribuzione di aiuti umanitari, nei punti di registrazione dei vari documenti e nei luoghi di accesso all’acqua». Poi il politico ha proseguito: «Quando non c’è niente con cui sfamare, provano a nutrire di bugie. Cinismo di altissimo livello». Tra i video diffusi dalle enormi tv anche spezzo di notiziari, talk show, interviste di opinionisti e immagini positive sulla Russia.

La versione di Mosca: «Informazione a chi è all’oscuro da tre mesi»

Dall’altra parte il Cremlino parla quasi di un gesto di umanità. Secondo Mosca la strategia nasce per portare informazioni alla popolazione «rimasta all’oscuro per tre mesi». Un operazione di propaganda che rappresenta un vero inedito e sui social in tanti hanno fatto riferimento a una puntata di Black Mirror, serie tv che denuncia gli orrori della tecnologia. Secondo il Guardian, uno dei camion si è addirittura fermato di fronte alle rovine del teatro di Mariupol, bombardato con dentro centinaia di civili.