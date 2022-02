Guerra in Ucraina, anche l’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia

L’Italia ha chiuso lo spazio aereo alla Russia. Lo ha fatto sapere Palazzo Chigi. Dopo l’invasione russa in Ucraina, in attesa della decisione di Bruxelles sono sempre di più i Paesi d’Europa che hanno chiuso il loro spazio aereo ai voli russi. Attualmente i collegamenti aerei tra Italia e Russia sono effettuati dalla compagnia di bandiera Aeroflot, da S7 Airlines e dalla low cost Pobeda.

#Ucraina – L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 27, 2022

Tra gli ultimi Paesi a chiudere lo spazio aereo alla Russia la Germania, dalle 15 di oggi. Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Allo stesso tempo, Lufthansa eviterà da subito lo spazio aereo russo, come riferito da una portavoce della società: tutti i voli da e per la Russia sono sospesi per sette giorni. Anche la compagnia olandese Klm ha annunciato di aver sospeso i voli da e per la Russia per una settimana.

Spazio aereo, il tweet del premier belga Alexander De Croo

«I nostri cieli europei sono aperti. Per coloro che connettono le persone, non per chi cerca di aggredire brutalmente», ha twittato il primo ministro belga Alexander De Croo.

Belgium has decided to close its airspace to all Russian airlines. Our European skies are open skies. They’re open for those who connect people, not for those who seek to brutally aggress. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 27, 2022



Spazio aereo, la ministra austriaca Gewessler: «Spingeremo per una chiusura dell’Ue»

Stesso provvedimento preso dall’Austria, come ha dichiarato la ministra dell’Energia Leonore Gewessler. Anche la Danimarca ha annunciato la chiusura dei suoi cieli agli aerei russi, compresi i velivoli privati: «Spingeremo per una chiusura dell’Ue», ha dichiarato su Twitter il ministro degli Esteri danese Jeppe Kofod. La Finlandia, che condivide un confine di 1.300 chilometri con la Russia, ha chiuso la rotta principale in direzione ovest. Chiusura dello spazio aerei ai velivoli russi anche da parte di Svezia, Polonia, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Repubblica Ceca, Islanda, Regno Unito e Irlanda.

Spazio aereo, la risposta della Russia alle decisioni dell’Europa

Nel frattempo, la Russia ha annunciato la chiusura del suo spazio aereo alle compagnie di Lettonia, Lituania, Estonia, Slovenia, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca. Il divieto riguarderà anche i voli di transito effettuati in Russia dalle stesse compagnie.