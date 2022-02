Isola dei Serpenti, i 13 soldati eroi ucraini potrebbero essere ancora vivi

Potrebbero essere ancora vivi i 13 soldati ucraini che nel Mar Nero hanno difeso l’Isola dei Serpenti dall’attacco russo, in un episodio della guerra che ha assunto contorni leggendari (tranne che per la Russia). La registrazione del botta e risposta tra la nave russa e l’avamposto ucraino è diventata virale dopo la diffusione sul sito del giornale ucraino Ukrayinska Pravda, facendo il giro dei social. «Siamo una nave da guerra russa, vi chiediamo di deporre le armi e di arrendervi per evitare spargimento di sangue e morti non necessarie, altrimenti bombarderemo», messaggio della Marina russa a cui i soldati ucraini hanno risposto con un laconico ma significativo: «Fottetevi!». Poi i razzi e la morte dei 13 militari ucraini, annunciata persino dal presidente Volodymir Zelensky.

Isola dei Serpenti, cosa ha detto la guardia di frontiera dell’Ucraina

Adesso la fine dei 13 martiri ucraini viene messa in discussione. La notizia è riportata sia dal Guardian che dal Washington Post, citando i funzionari ucraini del Servizio di guardia di frontiera dell’Ucraina (Dpsu), secondo cui i soldati potrebbero essere ancora vivi. «Crediamo fermamente che tutti i difensori ucraini dell’isola possano essere vivi. Dopo aver ricevuto informazioni sulla loro possibile ubicazione, il Dpsu insieme alle forze armate ucraine stanno lavorando per identificare i nostri soldati».

Isola dei Serpenti, dove si trova e perché è importante

Appena 16 ettari di superficie, l’isolotto di Zmiiny o isola dei Serpenti si trova nel Mar Nero, a 45 chilometri dalle coste dell’Ucraina e della Romania. Per la sua posizione, questa piccola isola ha da sempre un importante valore strategico: si trova infatti nel corridoio commerciale tra le città di Odessa, Mykolaiv e Kherson. A sottolineare questa importanza, Zelensky nel 2021 aveva scelto proprio l’isola per un’intervista per lanciare un summit contro l’annessione russa della Crimea. Normalmente, la popolazione residente nell’isola è costituita da addetti al faro, guardie di frontiera e alcuni scienziati.

(1/3)❗️Il @mod_russia ha comunicato che “nella zona dell’Isola dei Serpenti 82 militari ucraini hanno deposto le armi e si sono arresi volontariamente alle unità delle forze armate russe. pic.twitter.com/Vk8J1FQI1r — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) February 26, 2022

Isola dei Serpenti, il tweet del Ministero della Difesa russo

«Nella zona dell’Isola dei Serpenti 82 militari ucraini hanno deposto le armi e si sono arresi volontariamente alle unità delle forze armate russe», questo il tweet dell’ambasciata russa in Italia, che rimanda a una comunicazione del Ministero della Difesa russo. Sui social è quindi iniziata una discussione tra chi sostiene che i 13 martiri ucraini fossero propaganda di Kiev e chi invece ritiene che questi 82 soldati non fossero sull’isola ma, appunto, nella sua zona.