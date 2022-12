La richiesta dell’Ucraina: Russia fuori dalle Nazioni Unite

«L’Ucraina si appella agli stati membri dell’Onu affinché privino la Russia del suo status di membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e che l’escludano dalle Nazioni Unite nel suo insieme». Si può leggere in una nota diffusa oggi dal ministero degli Esteri ucraino. La nota era stata anticipata dal ministro degli Esteri Dmytro Kuleba in un intervento televisivo la notte di Natale.

«Esprimeremo ufficialmente la nostra posizione. Abbiamo una domanda molto semplice: la Russia ha il diritto di rimanere membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ed essere all’interno delle Nazioni Unite?», aveva detto Kuleba, dando poi una risposta al quesito: «No, non ha più questo diritto. I tre decenni della sua presenza illegale nell’Onu sono stati segnati da guerre e da appropriazioni di territori di altri Paesi». La Russia fa parte del Consiglio di Sicurezza dell’Onu dal 1991, anno della dissoluzione dell’Unione Sovietica.

31 years ago Russia abused the UN Charter and usurped USSR’s seat at the UN Security Council — bypassing the only legitimate procedure set by the Charter. Russia’s presence at the UNSC and the UN as a whole is illegitimate. Ukraine’s official statement: https://t.co/rZVC1pV0MY

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 26, 2022