Ucraina, Mosca accusa Kyiv di aver bombardato la diga di Kakhovka

In Ucraina nonostante le aperture di Zelensky le unioni civili tra persone dello stesso sesso non sono ancora riconosciute. Per questo Leda Kosmachevskaya sposerà un amico gay che si trova al fronte per aiutare il partner dell'uomo in caso fosse ucciso. Il compagno, con cui sta da 15 anni, non potrebbe nemmeno riconoscerne il corpo.