Ucraina, esplosioni in una base russa in Crimea

A Novofedorovka, in Crimea, diverse esplosioni sono state avvertite dalla popolazione intorno alle 15 ora italiana. Molte foto e video sono prontamente state diffuse sui social, con una fitta nuvola nera che ha offuscato il cielo della zona. Dopo le prime indiscrezioni, anche le autorità russe hanno confermato che le detonazioni sono avvenute all’interno di una base russa nel distretto di Saki. Sulla vicenda è intervenuta anche la Tass. L’agenzia di stampa russa ha prima confermato le deflagrazioni all’interno dell’aerodromo e poi spiegato che non si è trattato di un attacco esterno. Un vero e proprio mistero, visto la distanza dalle zone in cui si sta svolgendo il conflitto tra Russia e Ucraina.

Fiamme in Crimea: esplodono munizioni in una base militare

I cittadini di Novofedorovka, allarmati dalle esplosioni, si sono riversati sui social per capire cosa stesse accadendo. La penisola è controllata dalla Russia dal 2014 e nelle prime battute sembrava essere stata vittima di un attacco ucraino. La Tass, invece, ha smentito e spiegato che intorno alle 15.30 locali sono esplose delle munizioni all’interno della base militare di Saki. Escluso ufficialmente, quindi, il raid. Anche il ministero della Difesa russo è intervenuto sulla vicenda: «A seguito dell’esplosione, nessuno è rimasto ferito e l’equipaggiamento dell’aviazione non è stato danneggiato. Ancora è in corso l’adozione di misure per estinguere l’incendio e scoprire le cause dell’esplosione».

NOW ~ Russia: Explosions at the airbase in

Novofedorivka – Crimean peninsula; – Gov Sergey Aksenov says ‘it’s under investigation’ – Rt – Hospitals in the Saki region, nearby city of Evpatoria sent ambulances – RIA Novosti – Russian MoD did not comment on the incident. pic.twitter.com/wwwqFcaqO9 — @KassMedefer (@KMedefer) August 9, 2022

Novofedorovka è a oltre 200 miglia dalla prima linea

Ciò che ha sorpreso, almeno inizialmente, è che le esplosioni in Crimea siano arrivate molto lontane dal punto in cui si sta combattendo la guerra tra Russia e Ucraina. Il corrispondente della BBC James Waterhouse parla di circa 250 miglia di distanza, pari a circa 400 chilometri. In molti sui social continuano a postare i video delle esplosioni e non credono alla versione ufficiale data da Mosca, ipotizzando l’utilizzo da parte di Kyiv di missili a lungo raggio.