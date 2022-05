Ucraina, Charles Michel costretto a ripararsi nei rifugi a Odessa

Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, è stato costretto a ripararsi in un rifugio a Odessa, dove si è recato a sorpresa in occasione del 9 maggio, data in cui si celebre la Giornata della Vittoria. Il presidente si è incontrato con il premier ucraino Denys Smihal, ma il loro meeting è stato interrotto dall’allarme per bombardamenti. Una fonte Ue, citata da AFP, parla di un immediato intervento per la salvaguardia di Michel, che nel corso della mattinata aveva pubblicato numerosi tweet dalla città portuale dell’Ucraina, esprimendo la propria solidarietà per la popolazione. Anche a Kyiv, soltanto qualche settimana fa, si è reso protagonista di una visita a sorpresa in cui aveva annunciato un altro miliardo e mezzo di euro di aiuti per l’Ucraina.

Michel al popolo ucraino: «L’UE è con te»

Il presidente del Consiglio Europeo ha annunciato la sua visita a sorpresa con un tweet. «Sono venuto a celebrare lo Europe Day a Odessa», scrive, «la città in cui Pushkin ha detto che “puoi sentire l’Europa”. E dove oggi il popolo ucraino protegge i suoi monumenti da proiettili e razzi e la sua libertà dall’aggressione russa. Non sei solo. L’UE è con te». L’appello è corredato da foto della sua visita. Poco dopo un altro tweet in cui racconta di aver «visto silos pieni di grano, grano e mais pronti per l’esportazione. Questo cibo estremamente necessario è bloccato a causa della guerra russa e del blocco dei porti del Mar Nero. Con conseguenze drammatiche per i paesi vulnerabili. Abbiamo bisogno di una risposta globale».

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that “you can feel Europe.” And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression. You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb — Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022

Zelensky a Michel: «Grazie per il coraggio»

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha partecipato attivamente all’incontro e nel corso della mattinata, su Telegram, aveva espresso la propria soddisfazione per la presenza a Odessa di Charles Michel. «Apprezzo», ha scritto il leader di Kyiv, «la posizione coraggiosa del presidente del Consiglio Europeo e la sua personale presenza ad Odessa». Zelensky è stato chiamato in causa durante l’incontro tra Michel e Smihal, in cui si è parlato, secondo una fonte europea, di «come l’Ue possa continuare a sostenere al meglio l’Ucraina nell’affrontare le sfide umanitarie, economiche e militari che attualmente deve affrontare».