Ucraina, Biden a Kyiv abbraccia Zelensky: «Putin si sbagliava»

Il presidente americano Joe Biden ha sorpreso tutti con una visita a Kyiv, a pochi giorni dall’anniversario dell’inizio dell’invasione russa. Tra strette di mano e abbracci, le foto del leader statunitense insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky in piazza Mykhailivska hanno rapidamente fatto il giro del mondo. Un ulteriore modo per gli Usa e tutto l’Occidente per ribadire il sostegno alla causa dell’Ucraina. In un tweet è stato lo stesso Biden a lanciare un messaggio a Vladimir Putin: «Pensava che l’Ucraina fosse debole e l’Occidente diviso». Nessun rischio, in ogni caso, per il numero uno della Casa Bianca. Da Washington confermano che nelle ore precedenti il Cremlino era stato informato della visita.

Il tweet di Biden: «Putin si sbagliava»

Biden sintetizza il proprio pensiero in diversi tweet. «Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso», scrive il presidente degli Usa. Poi prosegue sottolineando che mentre «il mondo si prepara a celebrare il primo anniversario della brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo e instancabile impegno per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina».

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I’m in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity. — President Biden (@POTUS) February 20, 2023

Zelensky: «Più vicini alla vittoria»

Mentre in una nota la Casa Bianca spiega che la fornitura di armi dagli Stati Uniti verso l’Ucraina proseguirà, il leader di Kyiv ha parlato dela visita di Biden. Zelensky, infatti, dice: «Questa visita ci porta più vicini alla vittoria, la visita più importante nell’intera storia delle relazioni fra l’Ucraina e gli Stati Uniti». E Biden durante la conferenza stampa congiunta sottolinea che «continueremo a sostenere la vostra causa, siamo sempre pronti a parlare di quello di cui avete bisogno, siamo dalla vostra parte, e sono qui per sostenere non solo le istituzioni ma anche i comuni cittadini. Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo l’ha visto».

Biden a Kyiv nel giorno dell’anniversario di Euromaidan

Non è un caso che Joe Biden abbia scelto il 20 febbraio per recarsi in Ucraina. Oggi, infatti, si celebra la giornata della memoria per le vittime di Euromaidan, la protesta con cui i cittadini ucraini riuscirono a rovesciare il governo del filorusso Viktor Yanukovich, poi fuggito all’estero, tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014. In quell’occasione persero la vita 106 manifestanti sotto i colpi delle forze speciali antisommossa.

