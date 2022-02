Ucraina, gli attacchi hacker di Anonymous contro Mosca

«Hacker di tutto il mondo: prendete di mira la Russia nel nome di Anonymous: fategli sapere che non perdoniamo e non dimentichiamo». Il collettivo Anonymous ha preso una netta posizione pro-Kiev, nel conflitto innescato dall’invasione russa, annunciando il proprio intervento con una serie di tweet pubblicati su vari profili riconducibili al movimento. Ed ha già attaccato.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022



Anonymous, l’attacco al ministero della Difesa russo

La principale azione rivendicata da Anonymous nelle ultime ore è l’attacco al sito web del ministero della Difesa russo che, secondo analisti cyber, avrebbe fatto scattare le difese a disposizione di Mosca in caso di offensiva “virtuale”: il meccanismo di protezione consente di rendere accessibile la risorsa in base alla posizione e al Paese in cui si trova l’utente, per cui non è da escludere che il sito del ministero della Difesa sia rimasto accessibile agli utenti all’interno dei confini nazionali russi.

«Anonymous non è in guerra con la Russia. Siamo in guerra con Putin. Il popolo russo non sostiene la guerra di aggressione di Putin contro il popolo ucraino», ha chiarito il collettivo.

Anonymous has ongoing operations to keep .ru government websites offline, and to push information to the Russian people so they can be free of Putin’s state censorship machine.

We also have ongoing operations to keep the Ukrainian people online as best we can. — Anonymous (@YourAnonNews) February 26, 2022

Anonymous, contro la macchina della censura di Putin

«Anonymous sta portando avanti operazioni contro siti governativi con dominio .ru offline e inoltra informazioni al popolo russo, in modo che sia libero dalla macchina della censura di stato di Putin», si può leggere in un altro tweet. «Stiamo portando avanti anche operazioni per consentire alla popolazione ucraina di rimanere online nel miglior modo possibile».

Il collettivo non si ferma qui: ha già lanciato una serie di attacchi cibernetici che hanno reso momentaneamente inaccessibili i siti dell’emittente Rt news, del Cremlino, del governo russo e della Duma, così come dell’azienda produttrice di armi Tetraedr. Lo stesso trattamento sarebbe stato riservato a un’azienda bielorussa, fornitrice dell’esercito di Mosca. «Anonymous rispetta il popolo russo e chi prende posizione contro il governo: voi siete noi, noi siamo voi. Anonymous rispetta i combattenti per la libertà dell’Ucraina. Voi siete noi, noi siamo voi».