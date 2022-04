L’Ucraina ha creato un archivio online sui crimini di guerra della Russia.

L’Ucraina ha creato un archivio online per documentare i crimini di guerra della Russia. Lo ha annunciato su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, aggiungendo: «Le prove raccolte delle atrocità commesse dall’esercito russo in Ucraina garantiranno che questi criminali di guerra non sfuggano alla giustizia».

We have created an online archive to document Russia’s war crimes. The evidence gathered of atrocities committed by the Russian army in Ukraine will ensure that these war criminals cannot escape justice. Visit the archive here and share it far and wide: https://t.co/jTqLXYGO5U pic.twitter.com/76e6TEssK5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 9, 2022

Archivio online, le storie dei difensori della patria e non solo

Il sito presenta una sezione intitolata “Difensori della libertà”, che raccoglie varie storie, da quella della 12enne Nastia, che sta aiutando la mamma a pulire le verdure nella cucina da campo allestita nella sua città; a quella del ginnasta Oleh Verniaiev, oro alle parallele simmetriche a Rio 2016, che si è arruolato nell’esercito; fino al poliziotto Oleksiy Sydorenko che, dopo aver trovato un husky rintanato in automobile a Bucha, lo ha ha adottato e chiamato come la città dove i russi hanno compiuto un massacro di civili. Un’altra sezione racconta invece il conflitto in corso in Ucraina attraverso una serie di foto, che rendono bene l’idea del disastro provocato dall’attacco russo. Il sito appena lanciato dal governo di Kiev dà inoltre la possibilità di effettuare donazioni e di sostenere l’Ucraina in vari modi: con aiuti umanitari, fornendo ospitalità ai rifugiati, proponendosi come medici volontari. E poi dà tutte le informazioni necessarie per unirsi alla legione straniera.

Crimini di guerra, l’appello del presidente Zelensky

Nel consueto messaggio alla nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto che, così come il massacro di Bucha, anche l’attacco missilistico avvenuto a Kramatorsk sia considerato in tribunale come un crimine di guerra: «Tutti gli sforzi del mondo saranno volti a stabilire ogni minuto chi ha fatto cosa, chi ha dato ordini, da dove veniva il razzo, chi lo trasportava, chi ha dato l’ordine e come è stato coordinato l’attacco».