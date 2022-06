Ucraina resiste a Severodonetsk e Zelensky ringrazia per le armi USA

Le forze ucraine starebbero resistendo contro i combattenti russi nella città di Severodonetsk. Nel frattempo, il presidente Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente USA Joe Biden per la promessa di nuove armi e ha detto di “aspettarsi buone notizie” sulle forniture “anche da altri partner“.

Il presidente Zelensky ringrazia per le armi USA

Le forze ucraine hanno riportato alcuni successi combattendo i russi nella città di Severodonetsk, ma la situazione militare generale nella regione del Donbass non è cambiata nelle ultime 24 ore. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel nuovo video-messaggio diffuso in serata.

Il leader ucraino ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per la promessa di nuove armi e ha detto di “aspettare buone notizie“ sulle forniture “anche da altri partner“. “Gli Stati Uniti hanno confermato a vari livelli che i moderni lanciarazzi multipli HIMARS verranno inviati nel nostro paese. Queste armi ci aiuteranno a salvare la nostra vita e proteggere la nostra terra. Sono grato al presidente Biden, a tutti i nostri amici americani e al popolo degli Stati Uniti per il loro sostegno“, ha sottolineato il presidente.

Aggiungendo che “oggi abbiamo ottenuto un nuovo pacchetto di aiuti alla difesa dalla Svezia. Stiamo lavorando per portare la fornitura di moderni sistemi di combattimento a un livello molto più alto“. Il presidente ucraino ha già sottolineato che le armi statunitensi non saranno impiegate per attaccare la Russia. Lo stesso ha fatto Joe Biden, precisando che quello americano non è un invito a invadere il confine.