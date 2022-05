Ucraina, primo militare russo a processo per crimini di guerra

Tutto pronto in in Ucraina il primo processo nei confronti di un militare russo accusato di aver commesso crimini di guerra. Vadim Shyshimarin, questo il suo nome, è un giovane sergente di 21 anni, che avrebbe sparato alla testa di un civile disarmato di 62 anni, dal finestrino della sua auto nel villaggio nord-orientale di Chupakhivka. Secondo quanto previsto dal Codice penale ucraino, Shyshimarin rischia l’ergastolo.

La vittima, che era in bicicletta, uccisa a pochi metri da casa

Il fatto è avvenuto il 28 febbraio, nei primi giorni del conflitto in Ucraina, ha spiegato il procuratore generale dell’Ucraina, Iryna Venediktova. Shyshimarin ha ucciso l’uomo sparando con un fucile automatico, per evitare che riferisse della sua presenza ai militari ucraini: il sergente russo e altri quattro soldati avevano rubato un’auto, per allontanarsi dalla zona dopo che il loro convoglio era stato colpito. La vittima, che ha avuto la sfortuna di incrociarla in quel momento, era in bicicletta e si trovava a poche decine di metri dalla sua abitazione, nel villaggio di Chupakhivka. Come dichiarato da Venediktova, Shyshimarin ha ricevuto l’ordine di uccidere il 62enne da un suo superiore.

Ucraina, in esame oltre 10 mila potenziali crimini di guerra

Catturato dai soldati ucraini, il sergente Shyshimarin è il primo militare russo a finire sotto processo dall’invasione del Paese. Il principale procuratore generale dell’Ucraina sta conducendo sempre più indagini sulle accuse rivolte alle truppe di Mosca di aver ucciso, torturato e maltrattato civili ucraini, nel corso di quella che a Mosca viene ancora definita “operazione speciale”. L’ufficio del procuratore generale ha dichiarato che sta esaminando più di 10.700 potenziali crimini di guerra, che riguardano più di 600 sospetti. Venediktova non ha precisato quando prenderà il via il processo, né in quale occasione Shyshimarin sia stato catturato, né fatto alcun riferimento alla sorte dei quattro soldati che si trovavano con lui il 28 febbraio a Chupakhivka. Volodymyr Yavorskyy del Center for Civil Liberties ha dichiarato che il gruppo ucraino per i diritti umani, fondato nel 2007 a Kyiv, seguirà da vicino il processo a Shyshimarin per controllare che venga svolto regolarmente.